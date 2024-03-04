ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как прошло чествование депутатов Мингорсовета 28-го созыва

Полсотни наград в благодарность за самоотверженную службу и заботу о людях! Депутатов Минского городского совета 28-го созыва чествовали сегодня в столичной ратуше. Срок их полномочий был увеличен с 4 до 6 лет. А это дополнительное время для активной деятельности и решения вопросов граждан.

По итогам электоральной кампании в Минский городской совет 29-го созыва выбрали 60 депутатов. В полном составе они встретятся уже завтра. Во время первой сессии выберут председателя и урегулируют процедурные вопросы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все