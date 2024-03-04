Как прошло чествование депутатов Мингорсовета 28-го созыва

Полсотни наград в благодарность за самоотверженную службу и заботу о людях! Депутатов Минского городского совета 28-го созыва чествовали сегодня в столичной ратуше. Срок их полномочий был увеличен с 4 до 6 лет. А это дополнительное время для активной деятельности и решения вопросов граждан.