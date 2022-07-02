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Как прошло открытие народного памятника от благодарных поколений в столичном парке Победы

Новую скульптуру "Живая память благодарных поколений" сегодня открыли в Минске в парке Победы. Уникальность скульптуры в том, что материалом для композиции послужили переплавленные советские монеты. Их как символ общего прошлого по всей стране собирал благотворительный фонд Алексея Талая. К марафону присоединились школьники, студенты, ветераны, общественные объединения. Монеты передали и от семьи Президента.

В едином порыве так много людей, особенно детей, поучаствовали в этом проекте. Те кадры, те фото, когда детки несли свои кулечки с драгоценной монеточкой, потом отправляли сюда, в столицу, дабы попасть в этот сплав, и семья конкретно взятая имела возможность однажды прийти сюда через 5-10-20 лет, привести сюда своих детей, дотронуться до него и сказать: а ведь в этом есть и наш вклад.
Алексей Талай, общественный деятель, паралимпиец, руководитель благотворительного фонда
Искалиэти монеты, и его класс активно принял участие. Для нашей семьи это тоже имеет большое значение, потому что у нас бабушка прошла войну, дошла до Берлина, вернулась, получила ранение, у нее множество наград. Поэтому мы с мужем считаем очень важным правильно патриотически воспитывать нашу семью.
Мария Бурко, жительница г. Минска

Аналогичные памятники в следующем году появятся в Бресте и Москве.

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