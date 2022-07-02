Как прошло открытие народного памятника от благодарных поколений в столичном парке Победы

В едином порыве так много людей, особенно детей, поучаствовали в этом проекте. Те кадры, те фото, когда детки несли свои кулечки с драгоценной монеточкой, потом отправляли сюда, в столицу, дабы попасть в этот сплав, и семья конкретно взятая имела возможность однажды прийти сюда через 5-10-20 лет, привести сюда своих детей, дотронуться до него и сказать: а ведь в этом есть и наш вклад.

Алексей Талай, общественный деятель, паралимпиец, руководитель благотворительного фонда