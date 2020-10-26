Это кадры того, как прошло воскресенье в Минске, а заодно и ответ на вопрос, кто опять первым начал агрессию. На видео - разъяренная толпа, сметая все на пути, бежит в сторону сотрудников правоохранительных органов. И в первых рядах можно видеть, как молодчики-радикалы, которые сначала размахивают руками и нецензурно выражаются, а затем начинают атаковать и бросают камни. У кого-то после этого видео еще остались вопросы по поводу так называемого мирного протеста, который именно так преподносят "змагары" и товарищи, сидящие в Польше?







Беснующаяся толпа в итоге оказалась где угодно, в том числе на светофорных столбах, крышах машин. Дороги заблокированы, общественный транспорт остановлен. Это уже свидетельства со столичной улицы Кальварийская. Здесь на эстакаде радикалы подожгли покрышки, заблокировав проезд автомобилям и городскому транспорту. Водителям, которые и так весь день меняли планы из-за шатающейся толпы, пришлось в очередной раз объезжать место ЧП по встречной полосе. Очевидцы вызвали спасателей, которые освободили дорогу.

Со всей страны в столицу съехалось около 10-12 тысяч человек. Несколько раз протестующие пытались выйти на центральный проспект. Оперативно работающая милиция сделать это не позволила. В итоге снова бродили бесцельно и хаотично. По словам очевидцев, они пытались "примазаться" к тем местам в городе, где людей побольше. Картинка-то для массовости нужна, как и традиционные заголовки про невероятное количество участников. Толпа двигалась, например, мимо осенних ярмарок. И вполне возможно, что пока молодежь бегала по улицам Минска, их родители, скорее всего, занимались хозяйственными делами - кушать-то всем хочется.





