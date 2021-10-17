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Как протекает COVID-19 у беременных и нужно ли им вакцинироваться - рассуждали эксперты в ток-шоу "Понятная Политика. Плюс."

Беларусь активизирует борьбу с коронавирусом. Эту неделю посветят детальному анализу ситуации.

Никаких препятствий к вакцинации беременных нет

Из-за нового дельта-штамма медики констатируют тяжелые случаи у беременных. При этом вакцинация способна защитить здоровье женщины и ее будущего малыша. Это подтверждают как западные ученые, так и белорусские. При этом доказательств негативного влияния прививки на здоровье матери и развитие плода на данный момент не выявлено. О том, как протекает болезнь у беременных и нужно ли им вакцинироваться, рассуждали эксперты в ток-шоу "Понятная Политика. Плюс."

"Понятная политика. Плюс" - доступно о COVID-19

Почему нужны те или иные меры защиты - от простых масок до прививок? Почему не стоит вестись на глупые фейки в Интернете. Также эксклюзивные материалы из Китая и Латвии. Мнения авторитетных специалистов. Проект "Понятная Политика. Плюс" уже доступен на ютуб-канале АТН.

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