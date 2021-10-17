Как протекает COVID-19 у беременных и нужно ли им вакцинироваться - рассуждали эксперты в ток-шоу "Понятная Политика. Плюс."

Из-за нового дельта-штамма медики констатируют тяжелые случаи у беременных. При этом вакцинация способна защитить здоровье женщины и ее будущего малыша. Это подтверждают как западные ученые, так и белорусские. При этом доказательств негативного влияния прививки на здоровье матери и развитие плода на данный момент не выявлено. О том, как протекает болезнь у беременных и нужно ли им вакцинироваться, рассуждали эксперты в ток-шоу "Понятная Политика. Плюс."