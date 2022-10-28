Как противостоять хейту и выработать тактику в информационной войне - о чем еще говорили на IX Форуме молодых журналистов?

Противостояние хейту, свобода слова в журналистике и выработка тактики в информационной войне. Ведущие медиаэксперты государственных республиканских и региональных СМИ, политологи и аналитики собрались сегодня в Минске на масштабный диалог. Около 250 участников объединил IX Форум молодых журналистов. Светлана Чернова продолжит.

Трансформация контента под запросы общества и выработка тактики в информационной войне - темы обсуждения IX Форума молодых журналистов. Сейчас то самое время, когда новые формы подачи информации пробовать можно и нужно. Главное, чтобы журналистика работала на благо своей страны, а не против интересов государства и общества.

Около 250 представителей СМИ собрались в столице обсудить традиционные и прогрессивные формы работы. Среди гостей медиаэксперты, аналитики, политологи и новые имена государственных республиканских и региональных средств массовой информации.





Что я, во-первых, жду от молодых журналистов - преданности. Даже не работе, а стране. Это как определяющий принцип их работы в государственных СМИ. В прошлом году появился шанс у молодых журналистов себя проявить. Кто-то этим шансом воспользовался, кто-то еще собирается воспользоваться. Марат Марков, председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал"

Так или иначе, заряд мотивации на форуме получен. Не просто лекция, а открытый диалог, ответы на вопросы от мэтров медиапространства услышали все желающие. Некоторые участники здесь не впервые.

У меня и в первый раз в прошлом году в конце ноября впечатления были просто потрясающие. Очень многие из инструментов я использовала, и в этом году прямо сама напросилась с удовольствием поехать. Было интересно узнать, что сейчас происходит, пообщаться с коллегами. Дарья Дробышевская, редактор гомельской районной газеты "Маяк"

Ручка, знаете, не прекращает эту писанину, не устаешь писать. Что-то для себя набираешь, стараешься максимально послушать, впитать, чтобы привезти к себе в регионы, в редакцию.

Говорили о цифровизации контента, что близко молодому поколению. Современные технологии вырываются вперед и не только в столице. Уже более 80 % региональных СМИ читаются и просматриваются аудиторией через мобильные устройства. И задача перед молодыми акулами уже не пера, а скорее гаджетов - адаптировать, например, печатную прессу под интернет-контент.

Нужно создавать оригинальный контент, который отличается от печатных версий. Печатные версии должны быть больше сфокусированы на аналитических материалах, но и в интернет-версиях газет, в мобильных версиях газет и мессенджерах должна быть самая объективная и самая оперативная информация.

И достоверная. Это, пожалуй, самый важный фактор работы в эпоху фейков и пост правды. Об этом тоже говорили медиаэксперты. В качестве доказательства приведем реальные примеры.

Свобода слова сейчас - это миф. Запад достаточно агрессивно себя ведет. Я имею в виду работу с фейками. Эти институты, которые созданы в Украине, они сами признали, что на территорию Беларуси осуществили 660 хакерских атак, а количество фейков десятками тысяч измеряется. Наша задача с этим бороться, рассказывать людям правду.

И только так формируется высокая степень доверия аудитории, чем по-прежнему могут похвастаться региональные СМИ. Они находятся ближе всех к своим читателям, слушателям, зрителям, и при этом на месте не стоят, осваивают новые медиаплощадки и формы работы.

Ближайшей задачей для нашей редакции будет создание студии, куда мы можем приглашать гостей для того, чтобы брать интервью, чтобы можно было качественно работать с хромакеем, качественно работать со звуком. Станислав Белоусов, заместитель главного редактора газеты "Пуховичские новости"