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Как противостоять попыткам фальсификации итогов Второй мировой - мнения экспертов
Поговорим об одной из главных задач нашего поколения - противостоянии фальсификации исторических фактов. За неделю до 81-й годовщины Великой Отечественной войны - Беларусь принимает международную конференцию "Историческая память. Великая Победа, добытая единством". Она проходит под эгидой Палаты представителей Национального собрания. Опыт Беларуси в этом направлении станет основой для других стран. Ведь Победу в 45-м добывали единым фронтом представители всех республик Советского Союза. Также и сейчас - всем вместе нужно отстоять историческую правду. Елена Бормотова побывала на мероприятиях первого дня конференции.
Цветы и венки к Вечному огню на площади Победы. 40-метровый обелиск венчает орден Победы. Победы, которую сегодня так активно пытаются забрать у народа-победителя. Отстоять историю и защитить память тех, кто не дожил до мая 1945-го - общая задача парламентариев, дипломатов, ученых. Здесь и стартовал международный форум.
Мы говорили и будем говорить правду о том, что происходило во время Великой Отечественной войны. Мы будем противопоставлять этим попыткам переписать историю свидетельства очевидцев, ученых, концепцию общей нашей Победы. И если той Победы, которую мы одержали 80 лет назад, кому-то покажется мало, она как-то отдалилась от нас по времени, мы одержим новую Победу.
Преступления нацистов были не против какого-то одного народа, они истребляли все народности Советского Союза. Это позиция звучала на Нюрнбергском процессе.Об этом говорят и сегодня.
Во всех международных институтах, в том числе ежегодно голосуем на Ассамблее ООН, как раз против нацизма принимается декларация. В 2021 году 130 стран проголосовали за, 2 против - США и Украина, а 49 воздержались, и это уже неправильная арифметика. Это уже не только те, кто не благодарно сносят памятники освободителям. Мы должны об этом говорить, напоминать.
Преступления без срока давности
Беларусь в годы Великой Отечественной потеряла треть населения. У нас было создано порядка 300 гетто, концлагерей и лагерей смерти. Мирных жителей уничтожали тысячами - расстреливали, травили в газовых камерах, сжигали в кремационных печах.
Спустя 80 лет выявляют ранее неизвестные места захоронения. В рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа выявлено более 400 мест массового уничтожения людей. Эти преступления не имеют срока давности. Об этом шла речь в Музее истории Великой Отечественной, где прошла одна из секций конференции.
Мы сегодня работаем по всему миру, направляя поручение об оказании правовой помощи в целях установления военных преступников тех лет. Ряд стран, политизируя, необоснованно, отказывая нам по надуманным обстоятельствам. Мотивируют они это интересами национальной безопасности. В частности, это касается прибалтийских государств.
Законодательные основы защиты исторической памяти
Сегодня, когда страны Запада так активно пытаются переписать итоги Второй мировой и возрождают идеи нацизма, Беларусь остается бастионом в защите исторической правды и памяти нашего общего политического, экономического, культурного пространства.
Беларусь является примером в защите исторической памяти. У нас принят закон о геноциде белорусского народа. Кроме того, положения об исторической памяти и правде закреплены в Основном законе страны. Но отношения к солдатам Великой Отечественной у нас заложены с детства. Ведь в каждом населенном пункте - мемориалы, памятники, обелиски. Одна из тематических секций конференции проходит в храме-памятнике Всех святых - национальном пантеоне памяти. Ведь именно здесь собрана земля со всех сражений Великой Отечественной.
Защитить историческую память - долг современного поколения
Под духовными сводами сегодня говорили о необходимости консолидировать силы, чтобы предотвратить попытки переписать историю и не допустить оправдания нацистским преступлениям.
Мы должны не только констатировать факты и не только выступать защитниками, но указывать правильный путь этой защиты, нужно вскрыть первопричины, а они в духе. Нашем и тех, кто пришел к нам, кто нас пытался уничтожить.
Наши общие ценности, те наши единства, благодаря которым мы добились Победы в этой войне. Мой дед всегда говорил, что мы победили только потому, что был единый советский народ, и мы не делились на национальности.
В то время, когда мы объединяем усилия, чтобы аргументированно, на документальной основе продемонстрировать миру то, что творили на оккупированной территории нацисты (а они тщательно составляли акты и отчеты), в соседних странах сносят памятники советским солдатам, которые погибли, спасая народы Европы от уничтожения.
Я считаю это кощунством, ложью и плевком на могилы не только тех, кто погиб, но плевком в лицо их потомков. Как вы думаете, в Польше придет время, когда там будут проводить конференцию о недопущении героизации нацизма? - Не сейчас.
"Историческая память: Великая Победа, добытая единством"
На разных площадках Минска представители Беларуси, России, Казахстана, Армении говорили об одном - о защите исторической правды. Как противостоять вызовам общества и сохранить наше общее наследие. Никто не думал, что придет время, когда придется отстаивать историческую правду. Но сделать это в память о миллионах погибших - наш священный долг.
Главное, сохранить для потомков, чтобы наше молодое поколение могло точно так же, как и мы, встречаться через 20, 30, 50 лет и передавать этот важный подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне и показывать, что это для нас действительно и есть свобода, это и есть начало нашего белорусского народа.
Первый день конференции завершился молитвой-реквиемом в Хатыни. Место, которое знают во всем мире. За время существования мемориал посетили 40 миллионов человек. Он стал олицетворением всех сожженных населенных пунктов.
Завтра работа конференции продолжится в Доме правительства. В Овальном зале с официальной трибуны прозвучит итоговая резолюция.
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