Как противостоять попыткам фальсификации итогов Второй мировой - мнения экспертов

Поговорим об одной из главных задач нашего поколения - противостоянии фальсификации исторических фактов. За неделю до 81-й годовщины Великой Отечественной войны - Беларусь принимает международную конференцию "Историческая память. Великая Победа, добытая единством". Она проходит под эгидой Палаты представителей Национального собрания. Опыт Беларуси в этом направлении станет основой для других стран. Ведь Победу в 45-м добывали единым фронтом представители всех республик Советского Союза. Также и сейчас - всем вместе нужно отстоять историческую правду. Елена Бормотова побывала на мероприятиях первого дня конференции.

Цветы и венки к Вечному огню на площади Победы. 40-метровый обелиск венчает орден Победы. Победы, которую сегодня так активно пытаются забрать у народа-победителя. Отстоять историю и защитить память тех, кто не дожил до мая 1945-го - общая задача парламентариев, дипломатов, ученых. Здесь и стартовал международный форум.

Мы говорили и будем говорить правду о том, что происходило во время Великой Отечественной войны. Мы будем противопоставлять этим попыткам переписать историю свидетельства очевидцев, ученых, концепцию общей нашей Победы. И если той Победы, которую мы одержали 80 лет назад, кому-то покажется мало, она как-то отдалилась от нас по времени, мы одержим новую Победу. Петр Толстой, зампредседателя Госдумы ФС РФ

Преступления нацистов были не против какого-то одного народа, они истребляли все народности Советского Союза. Это позиция звучала на Нюрнбергском процессе.Об этом говорят и сегодня.

Во всех международных институтах, в том числе ежегодно голосуем на Ассамблее ООН, как раз против нацизма принимается декларация. В 2021 году 130 стран проголосовали за, 2 против - США и Украина, а 49 воздержались, и это уже неправильная арифметика. Это уже не только те, кто не благодарно сносят памятники освободителям. Мы должны об этом говорить, напоминать. Александр Карелин, член Комитета Совета Федерации ФС РФ по международным делам

Преступления без срока давности

Беларусь в годы Великой Отечественной потеряла треть населения. У нас было создано порядка 300 гетто, концлагерей и лагерей смерти. Мирных жителей уничтожали тысячами - расстреливали, травили в газовых камерах, сжигали в кремационных печах.





Спустя 80 лет выявляют ранее неизвестные места захоронения. В рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа выявлено более 400 мест массового уничтожения людей. Эти преступления не имеют срока давности. Об этом шла речь в Музее истории Великой Отечественной, где прошла одна из секций конференции.

Мы сегодня работаем по всему миру, направляя поручение об оказании правовой помощи в целях установления военных преступников тех лет. Ряд стран, политизируя, необоснованно, отказывая нам по надуманным обстоятельствам. Мотивируют они это интересами национальной безопасности. В частности, это касается прибалтийских государств. Максим Воронин, заместитель генерального прокурора Беларуси

Законодательные основы защиты исторической памяти

Сегодня, когда страны Запада так активно пытаются переписать итоги Второй мировой и возрождают идеи нацизма, Беларусь остается бастионом в защите исторической правды и памяти нашего общего политического, экономического, культурного пространства.

Беларусь является примером в защите исторической памяти. У нас принят закон о геноциде белорусского народа. Кроме того, положения об исторической памяти и правде закреплены в Основном законе страны. Но отношения к солдатам Великой Отечественной у нас заложены с детства. Ведь в каждом населенном пункте - мемориалы, памятники, обелиски. Одна из тематических секций конференции проходит в храме-памятнике Всех святых - национальном пантеоне памяти. Ведь именно здесь собрана земля со всех сражений Великой Отечественной.

Защитить историческую память - долг современного поколения

Под духовными сводами сегодня говорили о необходимости консолидировать силы, чтобы предотвратить попытки переписать историю и не допустить оправдания нацистским преступлениям.

Мы должны не только констатировать факты и не только выступать защитниками, но указывать правильный путь этой защиты, нужно вскрыть первопричины, а они в духе. Нашем и тех, кто пришел к нам, кто нас пытался уничтожить. Протоиерей Федор Повный, настоятель храма-памятника в честь Всех святых

Наши общие ценности, те наши единства, благодаря которым мы добились Победы в этой войне. Мой дед всегда говорил, что мы победили только потому, что был единый советский народ, и мы не делились на национальности. Иван Баграмян, внук дважды Героя Советского Союза маршала СССР Ивана Баграмяна

В то время, когда мы объединяем усилия, чтобы аргументированно, на документальной основе продемонстрировать миру то, что творили на оккупированной территории нацисты (а они тщательно составляли акты и отчеты), в соседних странах сносят памятники советским солдатам, которые погибли, спасая народы Европы от уничтожения.





Я считаю это кощунством, ложью и плевком на могилы не только тех, кто погиб, но плевком в лицо их потомков. Как вы думаете, в Польше придет время, когда там будут проводить конференцию о недопущении героизации нацизма? - Не сейчас. Мачей Вищневски, главный редактор портала "Страйк" (Польша)

"Историческая память: Великая Победа, добытая единством"

На разных площадках Минска представители Беларуси, России, Казахстана, Армении говорили об одном - о защите исторической правды. Как противостоять вызовам общества и сохранить наше общее наследие. Никто не думал, что придет время, когда придется отстаивать историческую правду. Но сделать это в память о миллионах погибших - наш священный долг.

Главное, сохранить для потомков, чтобы наше молодое поколение могло точно так же, как и мы, встречаться через 20, 30, 50 лет и передавать этот важный подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне и показывать, что это для нас действительно и есть свобода, это и есть начало нашего белорусского народа. Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований

Первый день конференции завершился молитвой-реквиемом в Хатыни. Место, которое знают во всем мире. За время существования мемориал посетили 40 миллионов человек. Он стал олицетворением всех сожженных населенных пунктов.

Завтра работа конференции продолжится в Доме правительства. В Овальном зале с официальной трибуны прозвучит итоговая резолюция.