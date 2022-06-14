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Как противостоять попыткам исказить правду о Великой Отечественной - об этом участники конференции сегодня говорили в Академии управления при Президенте

Как противостоять попыткам исказить правду о Великой Отечественной - об этом участники конференции сегодня говорили и в Академии управления при Президенте. Главная задача для белорусов - обратить к истокам молодое поколение и воспитать в нем уважение к прошлому и благодарность к подвигам героев.

От того, насколько мы дадим глубокие знания, насколько мы вложим наше историческое наследие в наших учащихся, заложим нравственный стержень, зависит, какое поколение вырастет в нашей стране. Поэтому в республике уделяется большое внимание и историческому образованию, и воспитанию подрастающего поколения.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси
Не прекращаются попытки искажения и фальсификации фактов, связанных с войнами. Идет глобальное противостояние между Востоком и Западом. Страны Запада активно стремятся внедрить на постсоветском пространстве (и у нас здесь, в Республике Беларусь) свою точку зрения, фактически искажающую реальность Второй мировой и Великой Отечественной войн. Мы выстояли в этом огне, сохранили свой народ, возможность свободно и самостоятельно развиваться.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси

Во время работы секции продемонстрировали видеоролики студентов Академии управления победителей конкурса "Свет Великой Победы". Также на выставке представили книги на тему "Наследие победителей".

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