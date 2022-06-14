Как противостоять попыткам исказить правду о Великой Отечественной - об этом участники конференции сегодня говорили в Академии управления при Президенте

Не прекращаются попытки искажения и фальсификации фактов, связанных с войнами. Идет глобальное противостояние между Востоком и Западом. Страны Запада активно стремятся внедрить на постсоветском пространстве (и у нас здесь, в Республике Беларусь) свою точку зрения, фактически искажающую реальность Второй мировой и Великой Отечественной войн. Мы выстояли в этом огне, сохранили свой народ, возможность свободно и самостоятельно развиваться.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси

