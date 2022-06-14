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Как противостоять попыткам исказить правду о Великой Отечественной - об этом участники конференции сегодня говорили в Академии управления при Президенте
Как противостоять попыткам исказить правду о Великой Отечественной - об этом участники конференции сегодня говорили и в Академии управления при Президенте. Главная задача для белорусов - обратить к истокам молодое поколение и воспитать в нем уважение к прошлому и благодарность к подвигам героев.
От того, насколько мы дадим глубокие знания, насколько мы вложим наше историческое наследие в наших учащихся, заложим нравственный стержень, зависит, какое поколение вырастет в нашей стране. Поэтому в республике уделяется большое внимание и историческому образованию, и воспитанию подрастающего поколения.
Не прекращаются попытки искажения и фальсификации фактов, связанных с войнами. Идет глобальное противостояние между Востоком и Западом. Страны Запада активно стремятся внедрить на постсоветском пространстве (и у нас здесь, в Республике Беларусь) свою точку зрения, фактически искажающую реальность Второй мировой и Великой Отечественной войн. Мы выстояли в этом огне, сохранили свой народ, возможность свободно и самостоятельно развиваться.
Во время работы секции продемонстрировали видеоролики студентов Академии управления победителей конкурса "Свет Великой Победы". Также на выставке представили книги на тему "Наследие победителей".
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