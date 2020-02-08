Как проведут студенты из Китая ближайшие 14 дней в оздоровительном комплексе "Бригантина"

Первая группа студентов, которые прибыли из Поднебесной в Беларусь, будет размещаться в оздоровительном комплексе "Бригантина".

Там созданы все условия для проживания и занятий онлайн. Ребята прилетели из незараженных районов, но в целях профилактики две недели будут находиться под присмотром медиков. Сделано это по двум причинам. С одной стороны, минимизировать риски завоза коронавируса в нашу страну. С другой - это просьба самих студентов и тех, кто не выезжал в Китай во время каникул, и тех, кто в эти дни возвращается.В загородном комплексе побывала съемочная группа Агентства теленовостей.



О том, как проведут студенты из Китая ближайшие 14 дней, расскажет Сергей Козлович.





Минздрав акцентирует внимание на то, что здесь не карантинный режим

Первая группа из без малого 30 китайских студентов уже заселилась в корпуса спортивно-оздоровительного комплекса "Бригантина". Минздрав акцентирует внимание на то, что здесь не карантинный режим. Они сюда приехали добровольно, чтобы не смущать своих соседей в студенческих общежитиях. Все прибыли из мест, где не было карантина и в целом не контактировали с потенциально инфицированными людьми.

. Дополнительно каждого осматривали на предмет симптомов заболевания. Медперсонал прошел дополнительную подготовку.

В оздоровительном центре "Бригантина" студентов из Китая осмотрели медики

Министр здравоохранения проверил условия проживания и подготовку персонала. Глава ведомства отметил, что с реальными подозрениями пациентов обследуют в спецклиниках.

Подобные условия созданы и в одном из оздоровительных комплексов под Витебском