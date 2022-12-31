Как провести праздники активно - обзор лыжных трасс, склонов и катков Беларуси

Гостеприимной Беларусь останется и в наступающем году. Более 378 тысяч граждан Евросоюза смогли свободно посетить нашу страну. Безвиз в подарок получили наши соседи и в 2023-м.

Кристина Камыш отправилась по самым популярным местам для активного отдыха.

То, что в новогодние праздники вьюга "не звенит", никак не отразится на горнолыжных комплексах "Силичи"" и "Логойск". Снежную подушку здесь подготовили добротную.

В Новом году нужно экспериментировать, например, научиться кататься на горных лыжах или сноуборде. Статистика такова - всего два процента населения делают это на регулярной основе. Но есть хорошие цифры для новичков. Так за пять-шесть часов индивидуальных занятий с инструктором можно научиться уверенно стоять на доске.

В прошлом сезоне наши комплексы возглавили рейтинг горнолыжных курортов на пространстве СНГ. На новогодние праздники все номера забронированы. В "Силичах" пропускная способность в сутки более трех тысяч человек. Поэтому места на склоне хватит всем.

Кристина Филатова, начальник отдела РГЦ "Силичи": Для профессионалов, любителей все трассы открыты, они обслуживаются каждую ночь и в хорошем состоянии. Первого января всех ждем с 12 дня и в этом году 8 января работаем с 9 утра.

Того, кто горам предпочитает равнину, ждут на лыжных трассах. Традиционно в праздничные выходные бум на открытых ледовых площадках. Всего по столице сейчас функционируют 50 катков.