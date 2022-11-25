Выходные с пользой для здоровья - в горнолыжных центрах Минской области стартовал зимний сезон

Сезон катания на лыжах и сноубордах в горнолыжных центрах Минской области стартовал. Первые любители свежего снега уже выезжают на крутые склоны центра "Логойск", не дожидаясь прихода календарной зимы. Для лыжников создают все условия: каждый метр спусков заботливо покрывают искусственным снегом в помощь природным осадкам. Температура воздуха позволяет работать пушкам на полную мощность. Созданные сугробы разравнивает спецтехника.