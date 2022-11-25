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Выходные с пользой для здоровья - в горнолыжных центрах Минской области стартовал зимний сезон
Сезон катания на лыжах и сноубордах в горнолыжных центрах Минской области стартовал. Первые любители свежего снега уже выезжают на крутые склоны центра "Логойск", не дожидаясь прихода календарной зимы. Для лыжников создают все условия: каждый метр спусков заботливо покрывают искусственным снегом в помощь природным осадкам. Температура воздуха позволяет работать пушкам на полную мощность. Созданные сугробы разравнивает спецтехника.
Новичков уже тренирует команда инструкторов. Покорять склоны приглашают начинающих райдеров, тех, кто никогда не стоял на лыжах. Для уверенных спусков будет достаточно трех занятий.
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