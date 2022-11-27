Как провокации меняли ход мировой истории: инсценировки и подтасовка фактов в "Понятной политике" 28 ноября

Инсценировки и подтасовка фактов. Как провокации меняли ход мировой истории. Кровопролитные войны и разрушения целых стран. Как это было на земле, в воде и воздухе. И почему сегодня так важно не поддаваться на ложные сценарии Запада. Порассуждаем в "Понятной политике". Смотрите в понедельник, 28 ноября, после "Панорамы".