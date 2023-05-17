Как проявляется клещевой боррелиоз

Вероятность передать инфекцию тем выше, чем дольше инфицированный клещ контактирует с кровью. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Святослав Вельгин, сообщает БЕЛТА.

Медик заметил, что не все пациенты, которые обращаются к врачу, помнят факт присасывания клеща. В отличие от других насекомых, в частности комаров, клещи, присасываясь, выделяют анестезирующее вещество, поэтому укус зачастую протекает безболезненно. Нимфы размером с булавочную головку могут оставаться на теле человека незамеченными много часов и даже несколько дней. Потом клещ самостоятельно отпадает, если его не извлечь.

Очень важно вовремя удалить клеща. Чем дольше клещ контактируют с кровью человека, тем больше шансов, что он передаст инфекцию. Наиболее распространенная в Беларуси - это Лайм-боррелиоз, или иксодовые клещевые боррелиозы. Святослав Вельгин

После удаления клеща заместитель главного врача рекомендует пропить антибиотик. Для взрослых пациентов и детей с восьми лет оптимальным вариантом является доксициклин, если нет противопоказаний к его назначению. По современной схеме выпивается 2 таблетки доксициклин по 100 мг однократно после еды в течение 72 часов с того момента, как был замечен клещ. Для детей до восьми лет этот препарат противопоказан, беременным женщинам его принимать также нежелательно. В этом случае назначается альтернативная схема: амоксициллин в течение 3-5 дней.

Медик подробно остановился и на клинических проявлениях инфекции.

Чаще всего это красное пятно или так называемая эритема. "Само место присасывания клеща выглядит как пятнышко размером полсантиметра, имеется уплотнение кожи как после присасывания комара. Это пятнышко сохраняется достаточно долгое время и является объективным фактом, что вы подверглись нападению клеща. Вероятность этого повышается, если вы были в лесу либо в других природных очагах клещевых инфекций", - рассказал он.

Вокруг этого пятнышка, которое называется первичным эффектом, появляется краснота, которая расползается. С каждым днем она увеличивается в размерах - это типичный признак клещевого боррелиоза. "При появлении такого пятна, конечно, следует обратиться к врачу-инфекционисту либо к дерматологу, который назначит терапию, и это уже не однократный прием таблеток, а в течение 2-3 недель", - пояснил Святослав Вельгин.

Реже бывают безэритемные формы клещевого боррелиоза, бывают смешанные инфекции, но, как правило, все эти проявления протекают с лихорадкой. Помимо повышения температуры и гриппоподобных симптомов (боли в мышцах, суставах, головные боли), возле первичного эффекта возникает регионарный лимфаденит, то есть воспаление лимфоузла. "Если покусали в руку, то будет в подмышечной области, если в ногу, то в области паха. То есть одностороннее увеличение лимфоузла, которое обычно болезненное. Это тоже угрожающий симптом", - добавил заместитель главного врача.

Кроме безэритемных форм боррелиоза, это может быть проявлением риккетсиоза или заражения другими возбудителями. Все это лечится как Лайм-боррелиоз - антибиотиками, которые действуют на атипичную флору. Золотым стандартом остается доксициклин, отметил медик.