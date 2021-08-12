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Как пройти техосмотр, расскажет специалист

В Беларуси с начала года более миллиона автомобилей получили допуск к участию в дорожном движении. Цифры значительно превышают результаты предыдущего периода. За прошлый год всего ТО прошли около 700 тысяч. А в июле нынешнего года к дорожному движению допустили чуть более сотни тысяч машин, это почти вдвое больше обычного. Специалисты связывают такую активность с отменой в начале года дорожного сбора. А не так давно у Белтехосмотра появился свой YouTube-канал, где сотрудники предприятия отвечают на вопросы автомобилистов.Как получить доступ к движению и когда бумажные разрешения перейдут в электронный формат?

Подробнее в сюжете Алины Лаппо.

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