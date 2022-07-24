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Как работает белорусская медицина в условиях санкций
В Беларуси в 2020 году пошли своим путем в здравоохранении. Пойдем и дальше. О работе в условиях санкций и подготовке медицинских кадров говорили во Дворце Независимости в начале недели. Минздрав вынес на рассмотрение проект указа о переходе на новую форму постдипломной подготовки врачей - резидентуру.
Инновации должны быть оправданы, уместны здесь и сейчас - такова позиция Президента. Что касается итога, решено подготовить интеграционный нормативный документ, он будет шире представленного на совещании и затронет не только постдипломную подготовку. В целом люди, идущие в медицину, должны быть мотивированными, поэтому отбор начнут на этапе школы.
Чем сейчас живет отечественное здравоохранение? Подробности в репортаже Анастасии Бенедисюк. Кадры, свои технологии и современное медицинское оборудование. Успех любой системы здравоохранения зависит от равномерного распределения выше перечисленного по стране. Не могут ангиографические кабинеты открывать исключительно в областных центрах, а всех студентов-медиков распределять только в столице. Там, в глубинке, работы не меньше. Да и вызовов что не месяц, то новый.
Олег Швед, директор РУП "Медтехноцентр":
Были моменты, что мы купить не могли, сами вытачивали. Потом немного логистика выравнивалась, что-то параллельно ждали. Китай тормозил. Европу особо и не брали - им и самим не хватало. Банки лили здесь.
Это изделие визуально многим знакомо из репортажей о коронавирусе. Те, кто с пневмонией лежал в стационаре, его жизненную необходимость оценили на себе. Кислород. В самые пиковые периоды на его подачу в Медтехноцентре работали сутками. Производили не только такие расходомеры. Протянули около 40 километров трубопровода, поставили порядка 6 тысяч кислородных точек, обслуживали заправочные станции. А еще COVID подстегнул делать свои аппараты ИВЛ. Этот сейчас на этапе клинических испытаний.
Олег Швед, директор РУП "Медтехноцентр":
Предприятие высокомобильное. Мы быстро переорганизовались, у нас достаточно сегодня поставщиков и дружественных предприятий зарубежных, которые идут нам навстречу. Это и Иран, и Китай. К нашему удивлению, иранская промышленность очень развита. У нас подписан ряд соглашений с иранским производителем. Мы сегодня успешно с ними работаем.
И не нужен отдельный каталог - зайди в любую больницу. И уже на входе с вешалок белорусская продукция. Шкафчики, столы. В этом цеху собирают реанимационные консоли.
У Медтехноцентра есть конструкторское бюро. Работают в связке с практическим здравоохранением.
Сделанное должно быть не только эффективным, но и удобным для медперсонала. Вот, например, умная палата.
Олег Швед, директор РУП "Медтехноцентр":
Наша задумка в итоге - с использованием IT-технологий оцифровать больницу, ее инфраструктуру. Т.е. мы пока не касаемся передачи данных тяжелого оборудования, а речь идет об автоматической поддержке микроклимата, лечебного газоснабжения, нахождение пациента в лечебном учреждении - мониторинг самого пациента, его основных показателей в реальном времени круглосуточно. Это облегчит работу медперсонала в разы. Первый этап уже выполнен.
Технологии уже используют в Минском центре трансплантологии. А в ближайшее время в Медтехноцентре запустят новое производство - будут производить расходные материалы для стерилизации. До этого Беларуси приходилось ввозить их из Азии и Европы.И вот еще из разряда удивили. 2 недели назад на предприятие вышли из Латвии, хотят покупать белорусские кровати. Наши дешевле.
Сергей Юревич, завотделением анестезиологии и реанимации Минской областной клинической больницы:
С учетом закрытых границ, санкций импортозамещение спасает. В медицине в буквальном смысле жизни. Решает вопросы логистики, упрощает обслуживание оборудования, замену комплектующих. Сейчас половина кроватей в отделении реанимации больницы такая.
Или вот еще столичный детский стоматологический центр. Недавно открылся после капитального ремонта. Кресло, мониторы, светильники - 16 стоматологических установок сделаны в Беларуси.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Куда пойдут сэкономленные на строительстве больниц деньги?
Но не стоит ждать замки, ни к чему это. Больницы должны быть компактными и там, где действительно нужны. Это поручение Президента. Сэкономленные деньги (никто не против) уйдут на повышение зарплат врачам.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Это касается и подготовки кадров. Так, обновленный минский стоматологический центр станет базой для всех профильных кафедр БГМУ. Вообще у столичного меда больше 70 клинических площадок - поликлиники, больницы, ведущие РНПЦ. Тем не менее стоит задача еще больше практики. И со 2 курса. Будущие врачи должны понимать, что их ждет в профессии. А еще лучше определиться, их ли до.
Сергей Рубникович, ректор БГМУ:
А еще проводят дни открытых дверей. Ознакомительную практику во всех профильных вузах расширят. У пастели больного, в процедурном кабинете - практика, практика и еще раз практика. Есть в БГМУ и ботанический сад, где студенты (будущие фармацевты) сами выращивают сырье для лекарств.
Даниил Радкевич,врач - анестезиолог - реаниматолог Минской областной больницы:
Набор на бюджет в этом году немного вырос. Едут и иностранцы. 150 уже зачислены.
Абитуриенты БГМУ:
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