Как работает белорусская медицина в условиях санкций

Были моменты, что мы купить не могли, сами вытачивали. Потом немного логистика выравнивалась, что-то параллельно ждали. Китай тормозил. Европу особо и не брали - им и самим не хватало. Банки лили здесь.

Предприятие высокомобильное. Мы быстро переорганизовались, у нас достаточно сегодня поставщиков и дружественных предприятий зарубежных, которые идут нам навстречу. Это и Иран, и Китай. К нашему удивлению, иранская промышленность очень развита. У нас подписан ряд соглашений с иранским производителем. Мы сегодня успешно с ними работаем.

У Медтехноцентра есть конструкторское бюро. Работают в связке с практическим здравоохранением.

Наша задумка в итоге - с использованием IT-технологий оцифровать больницу, ее инфраструктуру. Т.е. мы пока не касаемся передачи данных тяжелого оборудования, а речь идет об автоматической поддержке микроклимата, лечебного газоснабжения, нахождение пациента в лечебном учреждении - мониторинг самого пациента, его основных показателей в реальном времени круглосуточно. Это облегчит работу медперсонала в разы. Первый этап уже выполнен.

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