Как работает белорусский безвиз в условиях закрытия ПП и бесконечных очередей на границах, рассказал председатель ГПК

Как работает белорусский безвиз в условиях закрытия ПП и бесконечных очередей на границах, в программе "Разговор у Президент" рассказалпредседатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов.

Форма пропуска безвизового режима очень интересна и выгодна обычным гражданам сопредельных стран, отметил председатель ГПК. Поэтому, по его словам, возможностью безвиза воспользовалось в прошлом году более 400 тыс. человек сопредельных стран, в 2023 году более 10 тыс. иностранных граждан.

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