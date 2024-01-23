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Как работает белорусский безвиз в условиях закрытия ПП и бесконечных очередей на границах, рассказал председатель ГПК

Как работает белорусский безвиз в условиях закрытия ПП и бесконечных очередей на границах, рассказал председатель ГПК

Как работает белорусский безвиз в условиях закрытия ПП и бесконечных очередей на границах, в программе "Разговор у Президент" рассказалпредседатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов.

Форма пропуска безвизового режима очень интересна и выгодна обычным гражданам сопредельных стран, отметил председатель ГПК. Поэтому, по его словам, возможностью безвиза воспользовалось в прошлом году более 400 тыс. человек сопредельных стран, в 2023 году более 10 тыс. иностранных граждан.

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Сокращение пунктов пропуска влияет на ситуацию, отмечает Константин Молостов. "Раньше в первую очередь пользовались железнодорожными и автодорожными пунктами пропуска, чтобы приехать в Беларусь и посмотреть наши культурные ценности, достопримечательности и купить качественный белорусский товар, - сказал он. - Сегодня это несколько затруднено пересекать государственную границу в связи с закрытием большого количества пунктов пропуска, в первую очередь автодорожных".

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