Как работает бизнес-инкубатор малого предпринимательства

От идеи - к успешному стартапу. Почти полторы сотни (146) проектов развивают сейчас в инкубаторе малого предпринимательство в столице. Среди них школа дизайна и студия вокала, здесь же разрабатывают мобильные дополнения, оказывают юридические и бухгалтерские услуги. Для резидентов создано не просто комфортное окружение - есть вся инфраструктура. Для малого бизнеса - консультации и образовательные семинары, аренда мини-офисов и конференц-залов.