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Как работает бизнес-инкубатор малого предпринимательства

От идеи - к успешному стартапу. Почти полторы сотни (146) проектов развивают сейчас в инкубаторе малого предпринимательство в столице. Среди них школа дизайна и студия вокала, здесь же разрабатывают мобильные дополнения, оказывают юридические и бухгалтерские услуги. Для резидентов создано не просто комфортное окружение - есть вся инфраструктура. Для малого бизнеса - консультации и образовательные семинары, аренда мини-офисов и конференц-залов.

Для перспективных предпринимателей проводят открытые дискуссии и диалоговые площадки, вебинары. Так, резиденты не просто делятся "кейсами" - формируют коллектив, находят клиентов и получают инвестиции. Присоединиться к большой бизнес-семье можно, если с момента регистрации деятельности прошло не более трех лет.

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