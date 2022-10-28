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Как работает бизнес-инкубатор малого предпринимательства
От идеи - к успешному стартапу. Почти полторы сотни (146) проектов развивают сейчас в инкубаторе малого предпринимательство в столице. Среди них школа дизайна и студия вокала, здесь же разрабатывают мобильные дополнения, оказывают юридические и бухгалтерские услуги. Для резидентов создано не просто комфортное окружение - есть вся инфраструктура. Для малого бизнеса - консультации и образовательные семинары, аренда мини-офисов и конференц-залов.
Для перспективных предпринимателей проводят открытые дискуссии и диалоговые площадки, вебинары. Так, резиденты не просто делятся "кейсами" - формируют коллектив, находят клиентов и получают инвестиции. Присоединиться к большой бизнес-семье можно, если с момента регистрации деятельности прошло не более трех лет.
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