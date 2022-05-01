Бренд белорусского АПК - СПК "Негневичи"

Бренды белорусского АПК хорошо известны за пределами страны. Cейчас для них открыто то самое "окно возможностей", когда с нехваткой продовольствия сталкиваются в разных точках по всему миру. Глядя на это, еще раз убеждаешься: не зря на уровне государства уделяем столько внимания развитию сельского хозяйства.

Большой успех складывается из маленьких достижений. Оттого, как обстоят дела в каждом хозяйстве, зависит, будем ли с урожаем. Перенесемся в Гродненскую область, а точнее, Новогрудский район. Самое крупное сельхозпредприятие региона - СПК "Негневичи". Здесь работают настоящие профессионалы, преданные своему делу. В этом убедился и наш корреспондент Антон Малюта.

Девять лет назад Негневичи объединили с соседним хозяйством, и территория стала вдвое больше. Итак, начинаем осматривать угодья и первым делом едем на мехдвор. Здесь минимум техники, стоит только та, что на плановом ремонте. Все остальные машины в полях.

Иван Бевз за рулем самоходного опрыскивателя. Задача - внесение средств защиты растений. Все поля оцифрованы, поэтому машина все делает сама. Механизатор следит за процессом и, если надо, вносит коррективы. Говорит, работа ответственная и хорошо оплачиваемая.

В деревне тоже можно работать и также зарабатывать. Зимой, конечно, меньше, а летом всегда заработок есть. Иван Бевз, механизатор СПК "Негневичи"

Сейчас Иван трудится на одном из рапсовых полей. Всего же под культуру озимые плюс яровые выделено 900 гектаров! Урожайность высокая. В минувшем году по этому показателю стали пятыми в области. Теперь задача забраться на пьедестал! Кстати, достигать вершин помогают новые технологии. Мониторинг посевной и уборочной в режиме онлайн.

Я могу просмотреть при помощи приложения, где в первую очередь можно уже выдвигать комбайны для уборки зерновых культур. Я еду на поле, дополнительно еще проверяю данный участок, и после этого отправляю туда технику. Денис Сасим, главный агроном СПК "Негневичи"

У СПК есть еще земли под свеклу - вся она отправляется в Городею на сахарный завод. А вот кукурузу выращивают на силос и на зерно для собственных нужд. Здесь уверены: хорошее хозяйство должно самостоятельно обеспечивать себя кормами.

Ну и, конечно, главный неоспоримый плюс работы на свежем воздухе - это вот такие пейзажи. Новогрудский район тоже по праву может ими гордиться. Главное в процессе наблюдения - не забывать про свои основные трудовые задачи.





Думают в Негневичах и о задачах экономических. Делают ставку на животноводство - оно дает хорошую прибыль. Пока едем на ферму, говорим с председателем о кадрах - это один из главных вопросов для всей отрасли. Очевидно, нужен свежий взгляд молодых специалистов.

Для того чтобы их привлечь, надо несколько сослагаемых. Первое, это достойная заработная плата. Второе - наличие благоустроенного жилья. И третье, немаловажное, чтобы специалист имел свободное время. То есть выходной день для того, чтобы отдать положенное своей семье, какому-то отдыху. Юрий Куцко, председатель СПК "Негневичи"

Кстати, всего в Негневичах работает около 170 человек. Большая часть - на пяти молочно-товарных фермах. Самый новый комплекс - визитная карточка СПК. К тому же, и самый большой - на 800 дойных голов.

За первый квартал 2022 года мы надоили 2 824 литра на корову. Это на 173 литра больше к уровню 2021 года. Сдано государству экстра молока 99,6 %. Олег Пуйшо, управляющий МТК "Слонево"

Из этого молока на заводе в Новогрудке делают сыры, которые уже пришлись по вкусу потребителям из России и Китая. И это лучшее подтверждения качества сырья. Ну а чтобы процесс не останавливался, в Негневичах заботятся о воспроизведении стада. Для телят особые условия под специальными навесами. В холодное время года вместо стен - соломенные блоки. Внутри всегда сухо и аккуратно.

Здесь для каждого теленка предусмотрен индивидуальный домик. Мы выращиваем до двухмесячного возраста, а затем передаем их на другие фермы. Животное в полном объеме получает комбикорм, молоко. Телята у нас более здоровые, а в результате получаем продуктивную корову.

И это снова плюс для доходов хозяйства! Кстати, молоко продают с рентабельностью 47 %. А чистая прибыль всего сельхозпредприятия по итогам минувшего года составила почти 5 миллионов рублей. Конечно, развитие хозяйства идет и на пользу людям. Задача повышать доходы сотрудников не снимается с повестки никогда. Будет мотивация - будет и выполненная работа: качественно и вовремя.