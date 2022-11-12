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Как работается единственной женщине-министру?

Как работается единственной женщине-министру?

По данным Белстата, в семьях женщины затрачивают времени на ведение домашнего хозяйства в два раза больше, чем мужчины. Наш корреспондент Алеся Высоцкая в эксклюзивном интервью в проекте "Вопрос номер один" поинтересовалась у министра труда и социальной защиты Беларуси Ирины Костевич о работе в правительстве, берегут ли мужчины?

"Вопрос сложный, на засыпку, - улыбнулась Ирина Костевич. - Поблажек нет! Их не должно быть. Считай так, что если взяла портфель министра, то неси его достойно, чтобы не было стыдно за свою работу. Но не скрою, женщиной себя чувствую".

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