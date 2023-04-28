Яркий пример того, как за непослушание Вашингтону пытаются подорвать авторитет мировых лидеров. Очередную ложь о якобы госпитализации президента Сербии Александра Вучича сегодня пиарят во всех западных СМИ. Впрочем, как итему смерти Реджепа Тайипа Эрдогана, которую уже несколько лет раскачивают в соцсетях.

Как работают механизмы фейков от Запада и каким способом американские элиты планируют свергать неугодных лидеров? Авторский комментарий Марии Петрашко.

Новый сезон сериала "Отчаянная домохозяйка штурмует Зимний", кажется, нас ждет нас в турецком исполнении.

Выборы в Турции уже через пару недель. Основных претендентов два: действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и яркий представитель оппозиционной коалиции Кемаль Кылычдароглу.

Знакомая всем еще с 2020 года риторика, прямо как по методичке.

Будущее Турции в НАТО во многом будет зависеть от результатов выборов в стране в следующем году.Оппозиция неоднократно заявляла о своей приверженности возрождению турецкой демократии, даже если во внешней политике до сих пор они либо оставались вне поля зрения, либо чувствовали себя обязанными придерживаться националистической линии Эрдогана.До тех пор важно не списывать Турцию со счетов.

Не списывать Турцию со счетов в надежде на назначение своих кандидатов руководителями. Лихо. Но в чем же причина? Может, в том, что турецкий лидер обслуживает интересы турецкого народа, а не Вашингтона и Брюсселя. Не просто диктует коллективному Западу: либо вы играете не в ущерб турецким интересам, либо я открываю замок ворот в Европу, и миллионы беженцев, которые обосновались в Турции, хлынут в Евросоюз. И не просто диктует представителям НАТО: либо как надо Анкаре, либо никак, турецкий лидер еще и грамотно лавирует на оси Украина - Россия - Китай - Европа. Анкара не поддалась стадно-западному рефлексу в любой непонятной ситуации вводить санкции против России. Турция ведь не хочет снижения туристического и торгового потока, а наоборот умело пользуется уходом мировых брендов с российских витрин. Москва и Анкара взаимодействуют в урегулировании конфликтов Сирии, Ливии и Карабаха - и каждый остается при своих интересах. А выступая посредником в попытках переговоров, в зерновой сделке еще и под патронажем ООН, Турция только укрепляет свои позиции как самостоятельного игрока на мировой арене. И как много еще стран вы знаете, ведущих диалог и с Киевом и с Москвой на равных?





К слову, Кылычдароглу, главный конкурент Эрдогана в президентской гонке, обещает вернуть миллионы сирийских беженцев на родину, отобрав у своей страны мощный рычаг влияния на Евросоюз. Также Кылычдароглу не устроила покупка российских ЗРК С-400, прозападный кандидат серьезно беспокоился за отношения Анкары с Вашингтоном. Но никак не за геополитические интересы Турции. Понятное дело, такой кандидат гораздо удобнее Вашингтону, чем Эрдоган. Своего интереса на осколках Османской империи заморские партнеры даже не скрывают.

Методы чуть изменились? Американский посол в Турции активно встречался с оппозиционными силами, не стесняясь никого и никаких подозрений во вмешательства во внутренние дела. Но очевидно же, что предсказать итог турецких выборов сейчас однозначно невозможно. Президентское кресло - одна история. А большинство мест в парламенте - другая. И опасения насчет самочувствия Эрдогана тоже можно понять. Все помнят, как вьетнамский лидер Чан Дай Куанг, сближавшийся с Россией, внезапно даже для окружения скончался от онкологического заболевания. Как потом сообщили,заболевание имело вирусную природу. И неудивительно, что на просторах интернета все вдруг вспомнили тогда слова Уго Чавеса.





Кстати, Фидель Кастро также скончался от рака. Ну да ладно о былом. Эрдоган все же здоров. Но обратите внимание, как на теме его легкого недомогания начали хайповать именно западные СМИ. И ведь это делается намеренно. Чтобы в период президентской гонки вселить сомнения в избирателей: а так ли силен лидер? Чтобы склонить сомневающихся к выбору оппозиционного лидера. И манипулируют общественным мнением на этой теме проамериканские СМИ задолго до случая на интервью. Еще в октябре 2021г. американский журнал Foreign Policy заявлял о якобы проблемах с памятью у турецкого лидера, а еще дыханием и сердцем. В ноябре того же года на площадке "Твиттер" началась раскачка темы о якобы онкологическом заболевании Эрдогана и неслучайно вводился хештег "мертвый" (#ölmüş). Нехилая такая информационная атака, согласитесь… В лучших традициях ЦИПСО. Такая же технология сейчас отрабатывалась на тоже неудобном для коллективного Запада президенте Сербии Александре Вучиче -"независимыми" сербскими СМИ распространялась информация о его госпитализации. А тот возьми да опровергни: жив-здоров, не госпитализирован.

Меня искренне умиляет, как методично западные СМИ пытаются разглядеть у неугодных политиков признаки возрастной негодности к президентской службе. А деменцию Байдена не видят в упор!