Как работают нерегулярные перевозчики и почему регулярные страдают от этого?

Демпинг - самое безобидное, что было в арсенале маршруток-нелегалов. В ход шел и шантаж, и угрозы, принуждение играть по заведомо незаконным правилам.

О том, как работают теневые перевозчики и как транспортная инспекция ведет с ними борьбу, рассказали корреспонденты АТН в фильме "МАРШрутки: на свет из тени".

Частный перевозчик Вадим Жилинский рассказал корреспондентам, что такие нелегальные маршрутки могли выехать за 5 минут до выезда регулярного транспорта, проехать по всем его остановкам и собрать всех пассажиров.

"Такие маршрутки не были привязаны к расписанию, если у них не было пассажиров, то они могли и не выезжать, могли два времени отправления объединить в одно и поехать с полным салоном. А специфика регулярного перевозчика в том, что он обязан ехать по утвержденному расписанию. Для чего вообще утверждается расписание? Это гарантия для пассажира, что в конкретный день, в конкретное время, на конкретной остановке обязательно будет транспортное средство, на котором пассажир сможет уехать из точки А в точку Б", - отметил Жилинский.

Он также добавил, что в итоге получалось, что регулярный перевозчик едет по установленному расписанию, но едет полупустой, а перед ним в пятиминутном интервале едет "нерегулярка", которая заполнена до отказа.

"При этом данные перевозчики не обременены ни платежами в бюджет, ни платежами терминалом, оператору. Были случаи, когда перевозчик приходил на маршрут со старой машиной в течение года мог позволить купить себе новый "Мерседес", - рассказал Вадим Жилинский.

Фактически, сейчас законным - регулярным - маршруткам вернулось то, что отнимали у них нерегулярщики, выстраиваясь вне закона на маршруты.