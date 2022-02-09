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Как работают поликлиники в Беларуси в условиях пятой волны коронавируса
"Омикрон" продолжает держать в напряжении. Его симптомы напоминают ОРВИ: боль в горле, заложенность носа, температура. Поэтому в большинстве случаев госпитализация пациентов не требуется. Увеличилась нагрузка на поликлиники. Медики работают до последнего пациента. В 4-й Борисовской поликлинике с ростом заболеваемости увеличили количество кабинетов, расширили красные зоны, продлили прием. На помощь пришли и студенты-медики.
Вакцинация - надежный способ общего иммунитета
Надежный способ выработки общего иммунитета - вакцинация. Сама процедура доступна. С собой необходим только паспорт. Перед прививкой терапевт обязательно проверит давление и сатурацию. После укола проконтролирует самочувствие. В Борисовском районе вакцинировались более 64 тысяч жителей.
Подарок для медиков
Те, кто сейчас на передовой, получили заслуженный подарок - ключи от квартир. В Борисове накануне сдали многоквартирный дом для медиков. Построили его рядом с Центральной районной больницей, роддомом, станцией скорой помощи и тубдиспансером.
Дом на 104 квартиры. Там смогут поселиться и специалисты из медицинского колледжа, который также находится недалеко.
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