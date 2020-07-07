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Как работают цветные революции и кому это надо?

Как работают цветные революции и кому это надо?

После прочтения сжечь… страну. Как работают цветные революции и кому это надо? Почему у американского политтехнолога Джина Шарпа фамилия не просто переводится как "острый", но и вошла в историю синонимом разрушения. Проследим параллели в революциях разных стран, на разных этапах, чтобы понять - если революция разжигается - значит, это кому-то нужно.

Смотрите "Понятную политику"- простыми словами о хитросплетениях глобальных мировых процессов.

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