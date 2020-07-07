После прочтения сжечь… страну. Как работают цветные революции и кому это надо? Почему у американского политтехнолога Джина Шарпа фамилия не просто переводится как "острый", но и вошла в историю синонимом разрушения. Проследим параллели в революциях разных стран, на разных этапах, чтобы понять - если революция разжигается - значит, это кому-то нужно.



Смотрите "Понятную политику"- простыми словами о хитросплетениях глобальных мировых процессов.



