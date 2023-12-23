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Как раньше белорусы готовились к Новому году

Осталось чуть больше недели до Нового года. Но все мы уже не первый день в праздничной суете. И так было всегда.

Смотрите самый ностальгический эпизод проекта АТН "В открытом доступе". Вдруг в этих архивных кадрах узнаете себя, своих родных и близких.

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