Как раньше шла битва за зеленый урожай - смотрите в проекте "В открытом доступе"

Сейчас в полях Беларуси идет битва за зеленый урожай. От укоса трав зависит будущая кормовая база. Как с этим справлялись в прошлом - смотрим в ностальгическом эпизоде проекта АТН "В открытом доступе". Не исключено, что в этих архивных кадрах кто-то узнает себя или своих родных и близких.