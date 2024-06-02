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Как раньше шла битва за зеленый урожай - смотрите в проекте "В открытом доступе"

Сейчас в полях Беларуси идет битва за зеленый урожай. От укоса трав зависит будущая кормовая база. Как с этим справлялись в прошлом - смотрим в ностальгическом эпизоде проекта АТН "В открытом доступе". Не исключено, что в этих архивных кадрах кто-то узнает себя или своих родных и близких.

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