ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как распоряжались полезными ископаемыми во времена, когда добыча ресурсов давалась огромными физическими усилиями

Полезные ископаемые - достояние Беларуси. Но тем, что мы имеем, нужно грамотно распоряжаться, подчеркнул Президент Александр Лукашенко на совещании по минерально-сырьевой базе.

А как с этим вопросом справлялись во времена, скажем, стахановского движения, когда добыча ресурсов давалась огромными физическими усилиями из-за отсутствия технического оборудования? Смотрите об этом ностальгический эпизод проекта АТН "В открытом доступе" (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все