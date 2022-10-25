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Как, рассказывая молодежи о ВНС, выявят новых лидеров мнений

Как, рассказывая молодежи о ВНС, выявят новых лидеров мнений

Форумы и диалоговые площадки - это классическая форма работы с молодежью. Об этом в проекте "Успеть до полуночи" рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов. Он считает, что такоеобщениехорошо себя зарекомендовала еще в период обсуждения проекта изменений в Конституцию.

Во время проведения диалоговых площадок молодежь может выразить свое мнение и внести предложения. Эксперты отмечают, сказал Александр Лукьянов, что процесс обсуждения Конституции был очень важным: "Он сплотил наше общество и молодых людей, дал возможность заметить подрастающих лидеров мненийи просто людей, которые способны мыслить креативно".

С 21 октября БРСМ запустил проект "Сила закона", который обеспечит включение молодежи в диалог и даст ей знания обазовых основах права.

В рамках этого проекта на протяжении ближайшего месяца будет проходить обсуждение закона о Всебелорусском народном собрании, Концепции национальной безопасности и тех новелл, которые на прошлой неделе после совещаний у главы государства были анонсированы председателем ЦИК Игорем Карпенко.

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