Как растет и развивается агрогородок Уть и чем гордятся его местные жители - в рубрике "Место для жизни"

Чистый, благоустроенный, перспективный агрогородок Уть Добрушского района местные жители называют "тихая гавань". Условия жизни в населенном пункте не хуже, чем в городе. А где-то очевидных плюсов даже больше. Кроме хорошей производственной и социальной инфраструктуры, в агрогородке чистый воздух и умиротворенная атмосфера. Люди живут по моральному кодексу белоруса - передают ценности, которым были верны предки. А еще своим трудом строят настоящее Беларуси. Ольга Савенок, героиня рубрики "Место для жизни" ни за что не променяет сельский уклад на жизнь в большом городе. Ведь ее будущее здесь, решила она для себя и пошла в школу учить детей увлекательной науке о веществах, а также добру и справедливости.

Я родом из агрогородка Уть, он находится в 30 км от Добруша. Комфортно я чувствую себя только здесь. Здесь живут мои родители, бабушка с дедушкой, друзья. Мы все друг друга знаем, дружим улицами, ходим друг к другу в гости, живем как одна большая дружная семья. Ольга Савенок, учитель химии Утевской средней школы

Сегодня Уть растет и развивается. Здесь созданы все условия для жизни. В 2008 году поселок стал агрогородком, с тех пор у него началась новая жизнь.

Ольга Савенок работает в школе, преподает химию. По уровню экологического воспитания учебное заведение вошло в топ-7 зеленых школ страны. Это большое достижение. Ученики с удовольствием занимаются исследовательскими проектами. А 50 % педагогов являются выпускниками Утевской школы. После окончания вузов жители Ути возвращаются на родину. Это значит, что у агорогородка есть будущее.

"У нас все улицы заасфальтированы, подведен газ, есть централизованное водоснабжение, железнодорожное сообщение, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение связи, Дом культуры. Все, как в городе. Только мы живем в размеренном ритме, никуда не торопимся и все успеваем", - рассказала Ольга Савенок.

Развитие края всегда держалось на тех, кто возделывал землю, сеял, пахал, собирал урожай и выпекал хлеб. В Ути расположено передовое хозяйство "Утевское". Прибавляются новые проекты, сейчас строится зерносушильный комплекс и свинокомплекс, где будут выращивать чистопородных животных. А это дополнительные рабочие места.

Местная достопримечательность агрогородка - церковь святого Николая Чудотворца. Построена она из дерева, без единого гвоздя. В годы Великой Отечественной войны немцы сожгли ее при отступлении. А в начале 1990-х годов на этом же месте прихожане построили новую.