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Как разделать рыбу на филе за несколько минут

Разделка рыбы выглядит процессом сложным, напряженным и продолжительным. Однако на самом деле большинство видов рыбешки можно превратить в филе за несколько минут. Для этого достаточно ножа и знания того, как это делать правильно.

  1. Берем рыбу и хорошенько ее обсушиваем. Чистимот чешуи и еще раз убираем всю влагу. Затем разрезаем брюхо и убираем внутренности. Еще раз промываем рыбу и снова сушим с использованием бумажных полотенец.
  2. Отрезаем от рыбы хвост и голову и опять моем.
  3. Берем очень-очень острый нож и проводим аккуратную линию вдоль позвоночника рыбешки. Начинаем вести лезвие от хвоста тушки к шее. Таким образом получится снять лоскут филе. Мясо нужно снимать ножом по костям. Во время работы постоянно ориентируйтесь на позвоночник.
  4. Филе еще раз обсушивается бумажными полотенцами. И, вооружившись пищевым пинцетом, начинаем внимательно удалять все кости. Все. Теперь можете смело готовить! Приятного аппетита!

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