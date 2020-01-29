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Как разделать рыбу на филе за несколько минут
Разделка рыбы выглядит процессом сложным, напряженным и продолжительным. Однако на самом деле большинство видов рыбешки можно превратить в филе за несколько минут. Для этого достаточно ножа и знания того, как это делать правильно.
- Берем рыбу и хорошенько ее обсушиваем. Чистимот чешуи и еще раз убираем всю влагу. Затем разрезаем брюхо и убираем внутренности. Еще раз промываем рыбу и снова сушим с использованием бумажных полотенец.
- Отрезаем от рыбы хвост и голову и опять моем.
- Берем очень-очень острый нож и проводим аккуратную линию вдоль позвоночника рыбешки. Начинаем вести лезвие от хвоста тушки к шее. Таким образом получится снять лоскут филе. Мясо нужно снимать ножом по костям. Во время работы постоянно ориентируйтесь на позвоночник.
- Филе еще раз обсушивается бумажными полотенцами. И, вооружившись пищевым пинцетом, начинаем внимательно удалять все кости. Все. Теперь можете смело готовить! Приятного аппетита!
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