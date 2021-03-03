Как разоблачили нечистых на руку бизнесменов - сегодня в вечернем эфире

25 аппаратов ИВЛ, 15 километров брестских дорог и несколько крупных партий лекарств. Все это могло бы приобрести государство, если бы герои фильма, который сейчас готовится к эфиру, заплатили налоги. Только один из фигурантов уголовного дела, разработав хитроумную схему, хотел обмануть государство на полтора миллиона рублей. Что было в арсенале у нечистых на руку бизнесменов, как обналичивались деньги и как для обогащения собственных карманов использовались даже льготы, предоставленные государством? Ответы – в нашем вечернем эфире.