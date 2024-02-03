Как разработки молодых белорусских ученых помогают делать жизнь лучше? Расскажем о тех, кто посвятил себя науке

Беларусь реально заботится, чтобы жизнь каждого гражданина была комфортной. И здесь важно, чтобы развивались все сферы. В этом направлении работают и наши ученые. Огромную поддержку им оказывает государство, в том числе и молодым исследователям.

Стипендии Президента на 2024 год назначены 62 аспирантам. Результаты их работы уже внедрены в практическую деятельность и учебный процесс. Подробности рассказала Марина Романовская.

Поддержка молодых ученых в Беларуси

Главное - это желание. Если есть желание, то возможности найдутся всегда. А еще крепкое плечо старших коллег. И, конечно, поддержка государства. Именно это и позволяет открыть для себя такой непростой, но очень интересный мир науки. Вероника Молоток занимается разработкой препарата для остановки кровотечения на внутренних органах. Проделана серьезная работа. Быть обладателем стипендии Президента Беларуси для аспирантки Витебского медуниверситета большая честь и стимул работать еще усерднее.

Спасибо моему университету, который делает все возможное для того, чтобы я развивалась в своем направлении, развивала свой интерес. Здесь есть все, что нужно, чтобы молодые таланты и умы двигались в том направлении, в котором они видят науку, и помогали людям дальше. Вероника Молоток, ассистент кафедры фармацевтической помощи, аспирант кафедры организации и экономики фармации ВГМУ

По горящим глазам мы видим, что она любит это делать, что она умеет это делать. Их исследования ориентированы на решение определенных государственных задач, связанных со здоровьем населения. Андрей Шульмин, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой организации и экономики фармации ВГМУ

С такими же горящими глазами просто о сложном рассказывает и Ольга Прищепенко. Работа молодого ученого направлена на помощь новорожденным. За получение новых данных о механизмах развития повреждений головного мозга у младенцев, разработку и внедрение критериев их диагностики у малышей аспирант кафедры педиатрии №2 удостоена президентской стипендии.

Сейчас для меня самое главное - защита кандидатской диссертации. Для меня стипендия - это показатель того, что я двигаюсь в правильном направлении. И очень приятно, что твою работу ценят. Ольга Прищепенко, аспирант кафедры педиатрии № 2 ВГМУ

Люди науки

А равняться молодым ученым есть на кого. Развитие науки - одна из приоритетных задач государства. В Год качества необходимо превзойти себя во всех сферах жизни. И здесь, конечно же, огромная роль у людей науки. На этом акцентирует внимание и глава государства.

Наука поставлена во главу угла. Дальше мы не можем развиваться без науки. Этот год у нас для того, чтобы подтянуть производство и обеспечить достойное качество. Наука лишь тогда живет, когда производство, жизнь пользуются разработками, достижениями науки. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Зимняя научная школа для студентов из Беларуси и России

Некоторые ребята пока только делают первые шаги в науку. Свободное время проводят за книгами или в лаборатории. Сейчас участвуют в зимней научной школе для студентов Беларуси и России. Прошли конкурсный отбор. В Витебск приехали лучшие.





В вашем вузе мне очень понравилось. Он замечательный, красивый сам по себе. И видно, что студентов качественно готовят. Мария Голуб, студентка Смоленского государственного медицинского университета (Россия)

Именно благодаря такому сотрудничеству мы укрепляем такие качества, как дисциплинированность, ответственность, четкое выполнение поставленных задач, умение работать в команде. Это все те качества, которые необходимы нам для дальнейшей профессиональной деятельности. Елизавета Лупач, студентка Гродненского государственного медицинского университета

Опыт и современные подходы для достижения результата

В этом году Витебскому медицинскому университету исполняется 90 лет. Здесь успешно совмещают опыт и современные подходы. Есть все и для качественного образовательного процесса, и для науки.

Как правило, когда студенты начинают заниматься научными исследованиями, это лишь первые их шаги в науке. И некоторые студенты затем поступают в аспирантуру и продолжают свой путь в науке. Часть разработок внедряется в практическое здравоохранение, благодаря чему мы можем улучшить качество оказания помощи нашему населению. Елена Асирян, проректор ВГМУ