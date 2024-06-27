Как развединформация спецгруппы "Охотники" повлияла на освобождение Минска

Перед освобождением Минска разведывательно-диверсионные группы направляли сообщения командующим 1-м Белорусским фронтом Рокоссовскому об обстановке в городе. Подразделения вермахта в Минске и в его окрестностях возводят оборонительные сооружения. Несколько линий траншей проходят в районе Зеленого Луга, Ботанического сада, Большой и Малой Слепянки. В Слепянке же установлены 12 зенитных орудий, построены 12 землянок и два дзота 6 на 4 метра.

Информация спецгруппы "Охотники" была направлена в штаб Рокоссовского еще 4 мая 1944 года, за два месяца до освобождения Минска. В спецсообщении были данные и о заминированных зданиях - Дома правительства, Академии наук, Театра оперы и балета, Дома офицеров.

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В воспоминаниях маршала Жукова звучит эта мысль, что исходя из данной информации об укреплениях вокруг Минска и в городе, внесены были коррективы в наступательную операцию. В частности, танки прорвались именно в центр города и первые группы с ними были, группы разминирования, рассказал историк спецслужб Алексей Васильев.