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Как развединформация спецгруппы "Охотники" повлияла на освобождение Минска
Перед освобождением Минска разведывательно-диверсионные группы направляли сообщения командующим 1-м Белорусским фронтом Рокоссовскому об обстановке в городе. Подразделения вермахта в Минске и в его окрестностях возводят оборонительные сооружения. Несколько линий траншей проходят в районе Зеленого Луга, Ботанического сада, Большой и Малой Слепянки. В Слепянке же установлены 12 зенитных орудий, построены 12 землянок и два дзота 6 на 4 метра.
Информация спецгруппы "Охотники" была направлена в штаб Рокоссовского еще 4 мая 1944 года, за два месяца до освобождения Минска. В спецсообщении были данные и о заминированных зданиях - Дома правительства, Академии наук, Театра оперы и балета, Дома офицеров.
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В воспоминаниях маршала Жукова звучит эта мысль, что исходя из данной информации об укреплениях вокруг Минска и в городе, внесены были коррективы в наступательную операцию. В частности, танки прорвались именно в центр города и первые группы с ними были, группы разминирования, рассказал историк спецслужб Алексей Васильев.
Подобная работа проводилась перед освобождением любого населенного пункта Беларуси - небольшой деревни или крупного города. Еще до наступления командующие фронтами обладали полной информацией о немецких позициях, укреплениях, численности воинских формирований вермахта.
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