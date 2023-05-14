Хорошая выдержка и способность держать себя в руках полезны в любых ситуациях. В частности, стрессоустойчивые сотрудники быстрее продвигаются по карьерной лестнице, а в некоторых видах деятельности без этой черты вообще невозможно обойтись. Психолог Павел Зыгмантович дал совет, как развить в себе стрессоустойчивость, пишет sb.by.



"Психологи рекомендуют провести один эксперимент. Вам необходимозаписать на листок свои неудачи, необязательно свежие, можно годичной давности. Вспомните об этих ситуациях, подумайте о том, что вы их уже пережили и вполне нормально себя чувствуете. Проанализировав несколько таких стрессовых моментов, человек поймет, что на самом деле ничего страшного не произошло и все трудности проживаемы. Однако это не относится к каким-то трагическим вещам или к тем событиям, после которых у вас кардинально поменялась жизнь", - подчеркнул Павел Зыгмантович.



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