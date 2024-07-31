Как развивается санаторно-курортный туризм в Беларуси, где и за какую цену можно отдохнуть с пользой в нашей стране

Санатории - это флагман белорусской туристической отрасли. Мы сохранили мощную медицинскую базу, которая досталась нам с советских времен. Сегодня ее приумножаем и монетизируем. За отдых с пользой для здоровья готовы платить гости не только из России, но также из европейских стран. Отзывы отдыхающих собрал в своем сюжете Антон Малюта.

Так с первого взгляда не поймешь, приехал в санаторий или на роскошную базу отдыха. Лето, солнце, только вместо моря - Нарочь.

"Сосны" - одна из самых популярных здравниц на самом большом белорусском озере. И обратите внимание на пляж. До реконструкции здесь росли старые деревья, а сегодня все удобства - песок, шезлонги, шатры, понтон для мягкого входа, любые водные развлечения. Бар, где можно взять еду и напитки на вынос. Ну, чем не подход турецкого пятизвездочного отеля. Но не нужен нам берег Турецкий, когда есть свой. Здешняя курортная зона - это десятки санаториев. Только в "Соснах" одновременно отдыхает порядка 250 человек. А представьте, сколько во всем Нарочанском крае. И еще большее количество вырастает в выходные благодаря двухдневным релакс-турам.

Для привлечения более молодых, активных людей у нас разработана программа СПА, которая включает и уходовые программы, плюс банные комплексы, водно-термальные. В связи с этим мы считаем, что в настоящее время, СПА-комплекс принимает недостаточное количество отдыхающих. Поэтому в наших грандиозных планах стоит расширение СПА-комплекса, также в ближайшее время мы планируем увеличить количество отдыхающих в СПА-термальной зоне. Ольга Севастьян, замдиректора санатория "Сосны"

Большая стройка на сосновой территории не останавливается и сейчас. Существующие корпуса уже не вмещают всех желающих, а значит, нужно расширяться. А еще возводите столовую. Появится также новый развлекательный комплекс. Но, конечно, развлечение не в ущерб оздоровлению, ведь медицинская составляющая прежде всего и привлекает гостей из-за рубежа.

"Я приехала из Подмосковья. Я здесь в первый раз, мне очень понравилось. В Беларусь приехала, потому что я люблю эту страну", - рассказала отдыхающая из России Валентина Катрасева.

"Сменяем обстановку, естественно, выезжая из дома сюда. И здесь получаем такое оптимальное сочетание оздоровления, отдыха, приятного времяпрепровождения. Какие-то новые эмоции, которых у нас нет дома", - отметила отдыхающая из России Татьяна Луковская.

Не только эмоции, но и процедуры, которые нельзя получить дома. Например, радоновые ванны. За таким лечением добро пожаловать в Дятловский район Гродненской области.

Радон - это радиоактивный газ, который в растворенном виде находится в природной, естественной воде нашей радоновой и применяется для лечения различной патологии костно-мышечной системы, заболеваний нервной, сердечно-сосудистой систем. Николай Минько, заместитель главврача санатория "Радон"

Максимальный эффект чувствуют пациенты с болезнями опорно-двигательного аппарата, но в целом радон показан при многих диагнозах. Да и просто для того, чтобы укрепить здоровье. Одновременно улучшает самочувствие здесь полтысячи человек. И опять же, не только белорусы, еще россияне и наши соседи из Литвы, Латвии и Польши. Но география еще выросла. Нам повезло встретить первого безвизового гостя.

"Очень рад, что я сюда приехал. Я думаю, что мои слова, услышат люди, которые действительно хотят слышать правду и приедут именно в этот санаторий или другие, потому что здесь есть радость, здесь есть не только исцеление, хорошая медицина, прекрасный персонал. Здесь есть люди, которые дают позитив", - сказал отдыхающий из Германии Алдис Вангас.

Так безвиз станет дополнительной рекламой нашей страны и наших возможностей. Мы сохранили сильную медицинскую базу, продолжаем ее укреплять и при этом следуем современным трендам, чтобы отдых был не только для тела, но еще и для души.