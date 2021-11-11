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Как развивается ситуация на белорусско-польской границе - А. Сыч с места событий
"Беларусь 1" продолжает следить за ситуацией на белорусско-польской границе, куда четвертые сутки приковано внимание мировых СМИ. Дети, слезы, холод и полное отсутствие сочувствия со стороны официальной Варшавы. Ситуация едва ли не на грани гуманитарной катастрофы.
Ад на земле или геноцид 21 века - так называют те условия, в которых находятся мигранты. Очередная ночь в нечеловеческих условиях для нескольких тысяч людей, среди которых сотни детей и беременные женщины. Буквально за минувший вечер лагерь вырос примерно на треть. Те, кто там уже четвертые сутки и вновь прибывшие, вынуждены ночевать при минусовой температуре на улице на промерзлой земле у колючей проволоки. Люди, даже взрослые, не говоря уже о малышах, начинают простывать. Спать невозможно, в том числе из-за дикого холода и страбоскопов, которые всю ночь светят с польской стороны. По приблизительным оценкам, в лагере беженцев от 2 до 4 тысяч. Среди них семьи с совсем маленькими детьми, беременные женщины, инвалиды... Все они бегут от войны, развязанной коллективным Западом. Андрей Сыч с места событий (видео).
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