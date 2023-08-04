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Как развивалась деревообработка, с чем довелось столкнуться во времена преобразований - смотрите в проекте "Беларусь созидающая"
Беларусь в лидерах по производству продукции из дерева на душу населения. Страна способна переработать свыше 17 млн кубометров деловой древесины, а до глобальной модернизации отрасли под силу было менее 10.
Предприятиями выпускается более 140 видов продукции. Глубина переработки выросла до 98,5 %. И это уровень скандинавских стран. Хотя модернизация поначалу шла туго. Мало кто верил в успех: летели головы, чиновники лишались портфелей. Какие этапы развития прошла деревообработка? С чем довелось столкнуться во времена преобразований? Было - стало: в новой серии проекта "Беларусь созидающая" смотрите в субботу, 5 августа, сразу после "Панорамы".
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