Как развиваются СЭЗ в непростых геополитических условиях - обсудят эксперты ток-шоу "Экономическая среда"

Как развиваются СЭЗ в непростых геополитических условиях, сегодня обсуждают эксперты ток-шоу "Экономическая среда". Беларусь одной из первых приняла решение о создании особых территорий для инвесторов (первая заработала в 1996 году в Бресте). Сейчас в Беларуси функционируют 6 таких зон. По итогам работы в минувшем году они обеспечили значительный вклад в формирование основных макроэкономических показателей. Например, практически каждый четвертый наш товар на экспорт был произведен именно в свободной экономической зоне. Одни из ключевых приоритетов развития - импортозамещение и повышение доли инновационного производства.