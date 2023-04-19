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Как развиваются СЭЗ в непростых геополитических условиях - обсудят эксперты ток-шоу "Экономическая среда"
Свободные экономические зоны - удобный и эффективный экономический инструмент.
Как развиваются СЭЗ в непростых геополитических условиях, сегодня обсуждают эксперты ток-шоу "Экономическая среда". Беларусь одной из первых приняла решение о создании особых территорий для инвесторов (первая заработала в 1996 году в Бресте). Сейчас в Беларуси функционируют 6 таких зон. По итогам работы в минувшем году они обеспечили значительный вклад в формирование основных макроэкономических показателей. Например, практически каждый четвертый наш товар на экспорт был произведен именно в свободной экономической зоне. Одни из ключевых приоритетов развития - импортозамещение и повышение доли инновационного производства.
Что касается участие СЭЗ в процессе импортозамещения, могу сказать, что в 2022-м и в начале 2023 года было зарегистрировано 35 новых резидентов, 32 из них это российские и белорусские компании.
Резиденты между собой обмениваются какими-то комплектующими (деталями, красками, этикетками) - то, что раньше закупали за рубежом, особенно в Европе. Все знают друг друга, сегодня даже что не видели у себя под носом, рассмотрели и пользуются теми товарами. Сегодня не надо их везти из-за границы.
Сейчас горизонт планирования 15 минут, дойти до телевизора и увидеть какие-то новости. Кто быстро примет решение и быстро заключит контракт, сманеврирует в этих новых условиях, он может выжить. Ведь вопрос сейчас стоит не только про успехи, но и выживаемость, сохранение рабочих мест, сохранение инвестиций. Нужно быть готовым к новым вызовам. А европейские государства не заинтересованы в нашем развитии.
"Экономическая среда" - программа, в которой понятным языком говорим о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".
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