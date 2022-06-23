Как реагировать на новые виды преступности - обсудили сегодня в Минске на II Международной конференции "Следственная деятельность: наука, образование, практика"

Эксперты Беларуси и России говорили об исторической памяти, о вопросах национальной безопасности и цифровизации. Председатель СК Беларуси отметил, что конференция - это практико-ориентированное мероприятие, поэтому все, что будет звучать, актуально и понятно.

Будут обсуждены экстремизм, терроризм - то, что представляет угрозу для государства. Будут затронуты вопросы увековечения исторической памяти: у нас общая история, проблемы. Следствие должно быть на передовой увековечивания этой памяти. Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси



Председатель СК России, который также участвует в конференции, полностью подтвердил цели встречи. Насколько полным будет расследование тех или иных преступлений, настолько справедливым будет судебный приговор, добавил Александр Бастрыкин. Поэтому будущих следователей нужно готовить по-новому, осваивать новые технические параметры, новые технологии, чтобы криминалисты нового поколения могли успешно ими владеть.



Также Александр Бастрыкин прокомментировал задержание частных сыщиков и сотрудников налоговой, которые собирали и продавали информацию о военных и силовиках. Подробности раскрывать глава СК России не стал, отметив, что это тайна следствия.

