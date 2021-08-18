Что ожидать Беларуси от событий в Кабуле - в проекте "Диспозиция"

Да, Запад, который 20 лет пытался навязать свою демократию и стабильность в Афганистане, а в итоге вверг целую страну в хаос, сейчас красноречиво бездействует. Какие выводы следует сделать Беларуси? Размышляем вместе в проекте "Диспозиция".





В эфире "Диспозиция". Это Гагарин. Поехали. Вы наверняка уже знаете, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес расплакался в прямом эфире из-за ситуации в Афганистане. Переживает человек. А уж что касается озабоченности относительно гибели людей – здесь Запад вновь на высоте, очень солидарен Запад. Единым фронтом озабоченность выражает. А еще совсем недавно, буквально пару месяцев назад, как чинно вели американцы переговоры с талибами. Какие твердые сигналы посылали о недопустимости насилия. Тонкая дипломатия! И талибы, значит, такие слушали сидели... А Джо Байден так вообще с высоты огромного опыта предвосхищал упорное сопротивление 300-тысячной афганской армии 75-тысячному войску "Талибана".





И тут на тебе - вся планета увидела, как за 20 лет США подготовили и вооружили партнеров. А еще увидели, как партнеры выпадают из самолетов, как цепляются за шасси, словно за последнюю соломинку. Та еще эвакуация в Кабуле. Образцовая. Кровь только вот стынет в жилах от этих кадров.









Но знаете что. Рискну сейчас вызвать шквал гнева в свой адрес, но ведь есть чему и поучиться у американцев. Посмотрите на повестку дня ведущих масс-медиа. Да, сострадание к местным жителям - практически в каждом материале. А вот критика своей армии – такая легкая и будто периферийная. Не ожидали от талибов этакой прыти, как-то так вышло. Это у нас только можно грязь на силовиков лить. Как и было после вывода советского контингента. Уже в 1989 году солдаты и офицеры получили нож в спину не от моджахедов, а у себя дома. Это когда Съезд народных депутатов СССР назвал ввод войск в Афганистан противоправным и аморальным. Вскоре, правда, история перечеркнула этот вывод. Евгений Сатановский, политолог









Конечно, нельзя не сказать о тщательно раздувавшемся мифе по поводу военного поражения Советской армии от моджахедов. Можно вспомнить, как посмеивались американские генералы, упоминая об использовании в горах танков. А на практике сами поняли: без «абрамсов» не справятся. И это притом, что в близкий контакт с противником альянс предпочитал не вступать, отсиживаясь на тех же базах. И что? Сильно помогла авиация Америке, в том числе навороченная беспилотная? А что насчет крылатых ракет? Четко сработала космическая разведка? И каков вообще эффект деятельности целого легиона инструкторов? Не отрицательный ли? Тут надо бы задуматься многим странам… Анатолий Шарий, политический деятель, блогер (Украина)





"Кстати, тот же упомянутый выше министр обороны Великобритании предупредил, что ситуация в Афганистане приведет к наплыву беженцев по всему миру. Так ведь уже привела. А еще не прекращается поток из Ирака, Сирии, Ирана. Короче, отовсюду, где НАТО с факелом добродетели освещало народам путь. Все это уже касается непосредственно нас. Ибо нас назначили почему-то ответственными за беженцев в регионе. Если беженец проникает в Европу через Средиземное море – он мученик, а если через Беларусь – изгой, пушечное для Запада мясо. Таковых можно избивать и убивать", - добавил политический деятель.





И возвращаясь к Афганистану, следует иметь в виду, что эта страна граничит с Таджикистаном, а значит, с ОДКБ, куда входит и Беларусь. Особых поводов беспокоиться у стран - участниц договора пока что нет. Потому что талибы уважают силу. И прекрасно представляют, с кем не стоит воевать.

Как по мне, гораздо более опасным для нас может стать иное. Ряд экспертов уже отметили, что США остро нуждаются в реабилитации. И пока что в подобных случаях реабилитация выливалась опять же в маленькие победоносные войны. Как бы и сейчас не пришло в голову политикам пойти по этому пути, обратив взор на диспозицию очагов напряженности в Европе.

