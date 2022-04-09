Как реагируют на меняющиеся подходы ведения боевых действий белорусские военные - подробности в проекте "Диспозиция"

Спецоперация в Украине все более активно влияет на расстановку сил в Европе. При этом сегодня в корне меняются многие подходы ведения боевых действий.

Трансформация затрагивает тактику, модели управления и психологию ведения боя. Как реагируют на новые вызовы белорусские военные - об этом в "Диспозиции".

Что-то тревожно стало в последнее время: слово "нарратив" почти перестали использовать. Не к добру. Откуда ему взяться, добру, как и нарративу, когда ситуация вокруг состоит из неопределенности. Вот, отвела Россия войска из Киевской и Черниговской областей. Вроде непосредственно у нашей границы напряжение специальной военной операции спало. Однако не спит НАТО. Чем дальше бои, тем ближе альянс. На сей раз Запад решил отметиться, кроме 250 танков для Польши, подарком для белорусских стражей неба, которые, кстати, во второе воскресенье апреля отмечают профессиональный праздник.

В настоящее время контроль воздушного пространства у рубежей страны усилили зенитными ракетными комплексами С-300 и "Тор". На земле идет огромнейшая аналитическая работа. Каждое достижение, равно как и ошибка противоборствующих в Украине сторон, исследуются Генштабом круглосуточно. Результаты и выводы немедленно отрабатываются на полигонах. Уже активизирован процесс создания беспилотников, рассматриваются варианты насыщения противотанковыми и переносными зенитными ракетными комплексами различных подразделений, принимаются меры по повышению точности стрельбы в ракетных войсках и артиллерии, вырабатываются приемы борьбы с современными средствами нападения. Особое внимание - разведке. На участках местности недалеко от Слонима на днях прошло учение. Одна из особенностей - комплексность и работа на неподготовленных участках местности.

Действуя на полигонах, военные перестраивают и тактические модели. Максимально применяют при этом творческий подход. Понимая, что любого противника можно только переоценивать. Иначе защиту с запасом не построить.