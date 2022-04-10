Как дети из Донбасса отдохнули в Беларуси

Завершилась программа оздоровления для детей, которые прибыли к нам из Донбасса. 15 ребят с особенностями психофизического развития 3 недели находились в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации. Оздоровительные каникулы помог организовать благотворительный фонд имени Алексея Талая. Кроме лечебных процедур - внимание и душевное тепло персонала. Еще ежедневная культурная программа от "Патриотов Беларуси".