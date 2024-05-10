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Как региональные города Беларуси отпраздновали День Победы
Просматривая соцсети, приятно удивляешься, насколько уникальные мероприятия прошли в регионах Беларуси - со своей изюминкой, колоритом, особой душой праздника.
В Бресте в параде техники впервые участвовал советский тяжелый танк, прототип которого принимал участие в параде союзнических войск в Берлине в сентябре 1945-го. Военнослужащие прошли маршем под живой оркестр. И по традиции состоялось торжественное шествие в легендарной цитадели. Память защитников Брестской крепости-героя почтили минутой молчания.
Свыше 45 тыс. человек собрало праздничное шествие в Могилеве. Маршем вместе с военным гарнизоном прошли воспитанники детских садов в военной форме. И это был очень трогательный и яркий момент. И, конечно, возложение цветов к Вечному огню на площади Славы.
Ветераны, спортсмены, творческая молодежь, трудовые коллективы - тысячи жителей прошли в колонне Гомеля. А еще был парад военной техники, шествие воинских подразделений, силовых структур, патриотов кадетских классов. Цветы, минута молчания у Вечного огня и братского захоронения солдат Красной армии и подпольщиков. Раскаты оружейных залпов в честь героев.
Марши Победы звучали на улицах, в парках и скверах Витебска. У мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков к Вечному огню легли живые цветы. А самые спортивные горожане присоединились к забегу, который прошел через памятные места областного центра.
В Гродно звучали песни военных лет. 79 пар кружились в "Вальсе мира". Торжественным маршем прошли правнуки победителей - ученики кадетских классов. А еще была организована выставка современной военной техники и оружия, реконструкция боя. Вечером тысячи горожан собрала общенародная акция "Споем "День Победы" вместе!", в которой приняли участие и военнослужащие Гродненской пограничной группы.
Для меня как для гражданина своей страны, для меня как для мужчины очень важно, что у меня есть возможность спеть песню со всей страной. Эта песня - один из символов Великой Победы нашего народа. И вместе с этим символом мы объединяемся.
Финальным аккордом Дня Победы во всех регионах стал праздничный салют в честь всех участников Великой Отечественной войны.
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