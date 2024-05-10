Как региональные города Беларуси отпраздновали День Победы

Для меня как для гражданина своей страны, для меня как для мужчины очень важно, что у меня есть возможность спеть песню со всей страной. Эта песня - один из символов Великой Победы нашего народа. И вместе с этим символом мы объединяемся.

Вадим Кулько, военнослужащий Гродненской пограничной группы