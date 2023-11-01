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Как решить глобальные проблемы, ищут молодые лидеры на Всемирном молодежном форуме в Пекине
Сила молодежи для солидарности и инноваций. Пекин в эти дни принимает Всемирный молодежный форум развития. Совместное стремление к достижению ЦУР - ключевая задача для молодого поколения. Тему продолжит Ярослав Даниленко.
Как решить глобальные проблемы? Ответ на этот вопрос ищут молодые лидеры и представители молодежных организаций со всей планеты. Пекин принимает Всемирный молодежный форум. На площадке представлено 100 проектов, направленных на реализацию плана действий по глобальному развитию молодежи.
Всемирный молодежный форум развития проходит в Пекине
Около 2000 представителей из Китая и других стран участвуют в дискуссии как в очном, так и онлайн-формате. Несколько дней в столице Поднебесной молодежь обсуждает цифровое развитие, изменение климата, продовольственный кризис и культурные инновации. Акцент и на продвижение региональных инициатив.
Мы в принципе перезагружаем сейчас очень сильные отношения по Союзному государству и по тем проектам, которые есть: "Поезд памяти", "Поезд Победы", те проекты, которые сейчас развиваются вместе на пространстве Союзного государства. И они абсолютно точно могут развиваться и на пространстве ШОС, СНГ, на пространстве других площадок. У нас, в Российской Федерации, работает большой арт-кластер "Таврида", который подтягивает под себя международные проекты разных стран. Это и Кыргызстан, и Казахстан, и другие. Мы понимаем, что здесь мы, конечно же, можем расширяться, нам важно использовать площадки и ШОС, и СНГ, и БРИКС, и других стран для того, чтобы дальше, конечно, масштабировать ту уникальную культурную составляющую, которая есть у наших стран, которая есть на пространстве других стран, а самое главное - обмениваться опытом.
Эксперты форума сходятся во мнении - для мира крайне важно слышать голос молодежи, а также давать возможность для всестороннего развития. Среди прочего речь идет про качество образования и трудоустройство. Раскрыть потенциал поможет и участие молодого поколения в создании сообщества, которое будет прислушиваться друг к другу.
Мы можем учиться друг у друга, применять практики других стран в своих государствах. Например, молодежь из ЮАР учится в Китае, много кто планирует стать доктором наук. Между Южно-Африканской Республикой и КНР реализуется множество проектов. Китай - наш крупнейший торговый партнер, равно как и ЮАР - значимый партнер для Китая. Но сотрудничество не должно останавливаться на экономике. Мы глобализированное общество, очень важно обеспечить всеми возможностями, которые есть в разных странах.
Развитие - общая цель, которую преследует молодежь во всем мире. Организаторы подчеркивают, что форум стремится создать "важную платформу, на которой молодые люди могут внести свой вклад в глобальное развитие.
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