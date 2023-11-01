Как решить глобальные проблемы, ищут молодые лидеры на Всемирном молодежном форуме в Пекине

Мы в принципе перезагружаем сейчас очень сильные отношения по Союзному государству и по тем проектам, которые есть: "Поезд памяти", "Поезд Победы", те проекты, которые сейчас развиваются вместе на пространстве Союзного государства. И они абсолютно точно могут развиваться и на пространстве ШОС, СНГ, на пространстве других площадок. У нас, в Российской Федерации, работает большой арт-кластер "Таврида", который подтягивает под себя международные проекты разных стран. Это и Кыргызстан, и Казахстан, и другие. Мы понимаем, что здесь мы, конечно же, можем расширяться, нам важно использовать площадки и ШОС, и СНГ, и БРИКС, и других стран для того, чтобы дальше, конечно, масштабировать ту уникальную культурную составляющую, которая есть у наших стран, которая есть на пространстве других стран, а самое главное - обмениваться опытом.

Денис Аширов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Россия)