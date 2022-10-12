Как реставрируют Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный мужской монастырь

В Свято-Успенском Жировичском ставропигиальном мужском монастыре выполнен большой объем ремонтных работ, но по некоторым вопросам стоит ускориться, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова после выездного совещания по вопросам проведения ремонтно-реставрационных работ в этом монастыре, сообщаетБелТА.



Наталья Кочанова напомнила, что при посещении в 2021 году монастыря Президент поставил четкую задачу - отремонтировать храм, который находится на его территории, а также привести в идеальное состояние агрогородок Жировичи. В развитие этого поручения была разработана программа по наведению порядка в Жировичах и ремонтным работам в монастыре. Сегодня на совещание пригласили заинтересованных, в том числе представителей Гродненского облисполкома, Слонимского райисполкома, проектные организации, подрядчиков, чтобы проанализировать, какие работы выполнены, и определить, что еще необходимо в этом году для их завершения.







"Инвестиционной программой четко определено финансирование на этот год. По некоторым вопросам надо ускориться, потому что в целом все, что предусмотрено проектно-сметной документацией по храму, должно быть выполнено в этом году", - сказала спикер.



Более того, председатель Совета Республики интересовалась дальнейшими работами на 2023 год. "Задача стоит - выполнить работы в соответствии с этой программой до 2025 года. Есть еще два года на реализацию тех задач, которые определены программой по наведению порядка, благоустройства на территории агрогородка Жировичи и Жировичского монастыря", - отметила Наталья Кочанова.



Спикер заметила, что с марта, когда она была в Жировичах в прошлый раз, здесь выполнено достаточно много работ. В частности, завершаются работы по кровле. "Работы проводятся. Конечно, хотелось бы, чтобы они были более интенсивными, потому что наступает не очень благоприятный период для ремонта кровли и фасадов. Поэтому сегодня мы определились, что до конца октября эти работы будут выполнены", - подчеркнула Наталья Кочанова, добавив, что далее можно будет проводить работы внутри храма.







"По сравнению с мартом, конечно, работы выполнено достаточно много. Разработана в полном объеме проектно-сметная документация, согласованы те вопросы, которые были спорными, с Министерством культуры, потому что этот храм - историческая ценность, а к таким объектам особое отношение и особые требования со стороны Министерства культуры", - заметила председатель Совета Республики.



Спикер также обратила внимание, что государство особое внимание уделяет православной церкви, которой оказывается значительная поддержка. "Поддержка серьезная, но в таких вопросах и люди должны по-другому относиться к волонтерству, меценатству, - считает Наталья Кочанова. - Сегодня мы вручили благодарность одному меценату, который помогает (благоустраивать территорию монастыря. - Прим. БЕЛТА) финансово. Это достойно всякой похвалы и пример для других, когда мы все вместе, миром делаем очень важные и нужные дела для нашей страны, нашего народа и нашей православной церкви".





Фото Оксаны Манчук, БелТА