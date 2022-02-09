Как рост цент на строительном рынке повлиял на работу белорусских предприятий

Стройрынок Беларуси и мира в прошлом году лихорадило. Причина тому - рост цен на материалы и, как следствие, дорожало и само строительство. Где-то остановка целых заводов или добычи привела к дефициту сырья и готовых изделий. Высокий спрос потянул за собой и стоимость на те же строительные смеси, гипсокартон.



Об этом лучше других знают на предприятии, где и выпускают компоненты для возведения домов и других объектов. Прошлый сезон точно запомнится всем, кому не повезло вписаться в стройку в 2020-м. Ведь цены на некоторые позиции, так необходимые при возведении дома, выросли в два, а то и в три раза. Но все же больше речь идет о пиломатериалах, металлических изделиях и утеплителе. Стоимость на другие составляющие не так кусалась, но производителям приходилось искать варианты поставок сырья.



Легче было тем компаниям, которые работают в крупных холдингах с мировым именем. Они в прошлом году сработали с прибылью и в этом выстраивают перспективную стратегию. Инвесторы готовы вкладывать в развитие, наращивать мощности и объемы производства. Светлана Лукьянюк о лидерах своего дела (видео).

