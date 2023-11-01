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Как рождается шедевр - познакомим вас с секретами акварели Валерия Толкачева

Уже дал выставку в Минске, а завтра - в галерее "Высокое место" ждет на класс. Арт-пространство примет водяные ракурсы художника Валерия Толкачева. Мастер из Солигорска известен именно акварельными работами.

А накануне урока в мастерской побывала съемочная группа АТН. Весь цветовой диапазон - у Натальи Бордиловской (видео).

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