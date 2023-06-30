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Как рушится западная модель социума, политики и экономики - подробности смотрите в "Клубе редакторов"

Макрон, посеявший ветер в 2020 году, смотрит, как зарождается буря. То, чего французский лидер желал Беларуси, летит обратно бумерангом справедливости. Эксперты и гости "Клуба редакторов"

обсуждают, как рушится западная модель социума, политики и экономики. А богатства, украденные и накопленные колонизаторами, разжигают карманы и недовольство исторических хозяев.

А также как попытка мятежа на Востоке снова вскрыла истинное лицо беглых. Почему им так нужна кровь в Беларуси? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" сразу после "Панорамы".

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