Как с помощью лже-социсследований манипулируют людьми и почему эти документы впоследствии исчезают из интернета

Электоральная кампания в Беларуси вполне ожидаемо вызвала волну активности всевозможных западных псевдосоциологов-аналитиков. Некоторые из них и вовсе еще до начала голосования предрекли ее исход. Но "верю - не верю" - это, мягко говоря, не совсем научный подход.

Социология - наука точная, с определенным набором инструментов и методов исследований. И проводить их могут только аккредитованные организации, только их выводам можно доверять. А вот шарлатанам…

Подробнее о тех, кто использует социсследования как инструмент манипуляций, рассказала Людмила Гладкая.

Сейчас всякие "социологи" и "социологини" из-за границы будут рассказывать белорусам, как им плохо живется. Вообще, ложь у псевдосоциологов - самый популярный инструмент манипуляции, а уж тем более приправленная якобы социологическими и политическими исследованиями. Кстати, о предстоящих выборах 2024 года и 2025-го уже заговорили: мол, нечестные. На кофейной гуще нагадали.

Социология - это не просто "пришел-увидел-опросил", это огромное количество инструментов и методов исследований

Социология - это не просто "пришел-увидел-опросил", это огромное количество инструментов и методов исследований. И проводить их могут только аккредитованные организации. В Беларуси их 12. Те, кто, не имея аккредитации, проводит опросы по общественно-политической тематике, нарушают законодательство, и невозможно судить о достоверности публикуемых ими данных.

Про манипуляции. Пример того, как фабрикует данные финский аналитический центр, чтобы получить антикитайские, антироссийские и проамериканские результаты. Выбирают определенную группу респондентов и используют различные уловки, формулируют вопросы так, чтобы люди отмечали ответы, нужные разработчикам. Что интересно: в итоговом отчете затерялся, к примеру, тот факт, что 88% финнов считают Штаты страной с чрезвычайно высоким уровнем общественного неравенства, 82% убеждены, что Америка охвачена внутренними разногласиями, только 27% опрошенных считают США частью европейской культурной сферы и только 17% видят в них образцовую демократию.

Подавляющее большинство респондентов (71%) также ответили, что Финляндии не следует попадать в зависимость от США. Но все это где-то там и мелким шрифтом.

Вернемся в наше предвыборное лето 2020-го. В отдельных Тelegram-каналах 20 июля появилась информация о проведении телефонных опросов из-за границы: мол, социсследование о жизни в Беларуси. При этом на одной из записей звонка слышно, что оператор называет себя представителем известной американской компании. Опустим детали, важно то, что потом сама компания поспешила сообщить, что никаких таких опросов у нас не проводила.

Липовые исследования и отчеты ложатся в основу манипуляций на международных площадках

Важно и то, что липовые исследования и отчеты затем ложатся в основу манипуляций на международных площадках. Как это было с раскруткой темы о якобы воровстве детей Беларусью и Россией. Если опустить низшее звено (наших беглых), основная кампания по очернению Беларуси подготовлена по докладу исследовательской группы Йельского университета. Не остались в стороне и правозащитники, намекавшие на гуманитарную ответственность по Конвенции о геноциде. По докладу американской организации сделана страница на русском языке в Википедии. Госдеп США тоже держит тему в повестке... В общем, бред, но как винтик в спланированной кампании по очернению наших стран и для последующих политических решений сгодился.

Другой пример. Февральский доклад исследовательской группы по Украине о так называемой российской программе обучения и усыновления украинских детей пригодился для раскрутки дела против уполномоченного по правам ребенка в России в Международном уголовном суде. А это уже инструмент давления. Прецедент пытаются повторить в отношении Беларуси.

Через липовую аналитику по той же чувствительной "детской" теме Штаты пытаются дискредитировать роль Беларуси как регионального гуманитарного миротворца, переговорной площадки. Есть, мол, более подходящие на эту роль кандидаты.

Любая повестка будет раскручиваться для расширения санкций, чтобы блокировать встраивание Беларуси в коридор "Север - Юг", препятствовать усилению Союзного государства и других выгодных нам объединений. Точно так же разные "социологи" и "исследователи" пытаются убедить, что мы - европейские до мозга костей и что наше светлое будущее только в составе ЕС. Кстати, уже посыпались камешки в сторону Всебелорусского народного собрания, видны попытки дискредитировать само понятие выборов.

В последнее время от населения стали чаще поступать сигналы о том, что с номеров других государств проводятся телефонные опросы якобы по измерению рейтингов кандидатов в президенты. Все эти "специалисты" находятся в Штатах, Литве, Британии, Польше, Германии, Чехии.

Факт У каждого лже-анализа есть спонсор, заказчик, вполне конкретная цель