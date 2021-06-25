Как с рекордно жарким июнем справляются на юге Беларуси

Теплые воздушные массы с европейской территории России накрыли Беларусь. Столбики термометров резко взлетели вверх. Синоптики зафиксировали небывалые метеопоказатели: абсолютный рекорд в Гомельской области - больше 37 градусов тепла. Оперативные службы среагировали быстро: спасатели перешли на усиленный режим работы, развернуты профилактические мероприятия. Однако в борьбе с человеческой беспечностью и стихией это помогает не всегда. Статистика утонувших растет вместе с показателями на ртутных столбиках. Причем, чаще всего ЧП происходит из-за купания в запрещенных местах с необследованным дном, распития спиртного и безответственности взрослых. Итог - десятки утонувших. Только за последние сутки спасателям в Гомельской области удалось уберечь от трагедии троих, из них двоих детей. О температурных аномалиях, метеорологических рисках и оперативных мерах репортаж Анны Ковалевой.

Центральный пляж Гомеля. Недалеко от берега тонет мужчина. Молниеносно на ЧП реагируют спасатели. Быстро достают из воды и передают медикам. Реанимационные мероприятия оказались успешными.

К счастью, в этот раз реально пострадавших нет, ситуация условная. Сотрудники ОСВОД постоянно отрабатывают слаженность действий и дают мастер-класс по оказанию первой помощи на воде для всех отдыхающих. В разгар дня на пляже собирается порядка 10 тысяч человек.

На территории Гомельской области с начала года спасено 29 человек, из них 11 несовершеннолетних. Хотелось бы обратиться ко всем отдыхающим: соблюдайте все правила безопасности на воде, не употребляйте спиртные напитки, а также (что особо важно!) контролируйте, где находятся ваши дети. Павел Новик, председатель Гомельской областной организации ОСВОД

По стране трагических случаев уже больше 60. К сожалению, среди утонувших есть и несовершеннолетние. К необратимым последствиям приводит купание в необорудованных местах, прыжки в воду с дамб и обрывов, банальная детская шалость и неосторожность.





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Чтобы сдержать рост статистики, МЧС, УВД и ОСВОД теперь каждый день в рейдах. Сегодня встретили группу школьников. Трое мальчишек в запрещенном для купания месте, причем на фарватере, где ходят суда и глубина не менее 5 метров. Отговорка банальная: спасались от жары. Вот только им самим едва не потребовалась помощь спасателей.

Изнывающие от жары жители Гомеля оккупировали не только водоемы, но и городские фонтаны. Помогают охладиться в бетонных джунглях сотрудники ГАИ и представители Красного Креста. Прохожим на автобусных остановках и водителям раздают питьевую воду.

Особое внимание тем, кто управляет общественным транспортом.

Рекомендуем парковать транспортные средства в теньке. Чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения, необходимо воздержаться от управления транспортом в дневное время суток, когда жара высока, быть максимально внимательными, сосредоточенными, если почувствовали ухудшение физического состояния - остановиться. И только после того как почувствуете себя лучше, продолжить путь. Дарья Ткачева, инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Гомельского облисполкома

А вот дорога в лес жителям Гомельской области сейчас закрыта. Оранжевый уровень опасности, а местами и наивысший - красный - привел к тотальному запрету.

Жаркая и сухая погода, отсутствие осадков - все это приводит к чрезвычайным ситуациям в лесах и на торфяниках. Именно поэтому все районы Гомельской области на этой неделе ввели запрет на посещение лесов.

За перипетиями погоды следят синоптики. Они же фиксируют рекорды июня. Среди пиковых жарких точек, где температура воздуха превысила 37 градусов, - городской поселок Октябрьский. И в целом по Гомельской области температура уже превысила норму на 11 градусов. Такая жара, по словам синоптиков, является опасным метеорологическим явлением.

Погода определяется повышенным атмосферным давлением и поступлением очень теплой воздушной массы с европейской территории России, из-за этого у нас такая аномально жаркая погода. 22 и 23 числа были побиты рекорды по всей территории области. Предыдущий рекорд за июнь был зафиксирован в 1963 году на метеостанции "Лельчицы". Дмитрий Рябцев, инженер-синоптик филиала "Гомельоблгидромет" ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды"

В субботу и воскресенье в отдельных точках Беларуси жару разбавят дожди, и дышать станет легче. А в понедельник температуры будут колебаться уже от 23 до 28 градусов.