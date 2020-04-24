Как самостоятельно сделать маску дома. Мастер-класс по пошиву

Катя - одна из тех волонтеров, кто решил шить маски медикам у себя дома. И сегодня мы доступно и поэтапно расскажем и покажем, как каждый может сшить маску себе, а может быть, кому-то еще, не выходя из дома.



1. Делаем заготовку маски, учитывая параметры лица



2. Вырезаем по шаблону (заготовке) два одинаковых куска ткани: для внешней стороны маски и для подкладки



3. Сшиваем подкладку с маской снизу и сверху



4. Проутюживаем края маски



5. Вставляем скрепку или кусочек проволоки в верхнюю часть маски, чтобы она плотно прилегала к носу



6. Пришиваем проволоку



7. Загибаем края маски слева и справа



8. Складываем маску гармошкой



9. Вставляем резинку



10. Подшиваем края маски слева и справа



11. Наша маска готова



Вся необходимая информация по помощи находится тут: https://hackerspace.by/projects/42.



