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Как самостоятельно сделать маску дома. Мастер-класс по пошиву
Катя - одна из тех волонтеров, кто решил шить маски медикам у себя дома. И сегодня мы доступно и поэтапно расскажем и покажем, как каждый может сшить маску себе, а может быть, кому-то еще, не выходя из дома.
1. Делаем заготовку маски, учитывая параметры лица
2. Вырезаем по шаблону (заготовке) два одинаковых куска ткани: для внешней стороны маски и для подкладки
3. Сшиваем подкладку с маской снизу и сверху
4. Проутюживаем края маски
5. Вставляем скрепку или кусочек проволоки в верхнюю часть маски, чтобы она плотно прилегала к носу
6. Пришиваем проволоку
7. Загибаем края маски слева и справа
8. Складываем маску гармошкой
9. Вставляем резинку
10. Подшиваем края маски слева и справа
11. Наша маска готова
Вся необходимая информация по помощи находится тут: https://hackerspace.by/projects/42.
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