ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как самостоятельно сделать маску дома. Мастер-класс по пошиву

Катя - одна из тех волонтеров, кто решил шить маски медикам у себя дома. И сегодня мы доступно и поэтапно расскажем и покажем, как каждый может сшить маску себе, а может быть, кому-то еще, не выходя из дома.

1. Делаем заготовку маски, учитывая параметры лица

2. Вырезаем по шаблону (заготовке) два одинаковых куска ткани: для внешней стороны маски и для подкладки

3. Сшиваем подкладку с маской снизу и сверху

4. Проутюживаем края маски

5. Вставляем скрепку или кусочек проволоки в верхнюю часть маски, чтобы она плотно прилегала к носу

6. Пришиваем проволоку

7. Загибаем края маски слева и справа

8. Складываем маску гармошкой

9. Вставляем резинку

10. Подшиваем края маски слева и справа

11. Наша маска готова

Вся необходимая информация по помощи находится тут: https://hackerspace.by/projects/42.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все