Как санкции изменили жизнь многодетной семьи из Скиделя

Пока муж в гараже, супруга - по хозяйству. У них трое детей. Младшему всего 4 месяца.

Их семейное дело начиналось с розничной торговли. Из Польши возили овощи. Продавали в Минске в Ждановичах. А потом занялись грузоперевозками.

"Начались проблемы на границе. Проехать границу стало сложно, медленно пропускали, поэтому скапливались очень большие очереди. Доходило до того, что было объявление по радио, лично даже слышала, что, мол, постою в очереди за столько-то денег", - рассказывает женщина.

Быласитуация, когда водитель после загрузки просил день на отдых, потому что после рейса сразу ехать и становиться снова в очередь на границу просто невозможно.

Груз должен быть отправлен в срок.Вопрос решили, наняв другого водителя, который на подмене простоял в очереди на границу.

"Если с белорусской стороны мы можем посадить кого-то другого, чтобы постоял в очереди, то с польской стороны так вопрос не решить. Никаких условий для людей там нет, не сделано ничего, чтобы там стоять. Стояли реально по неделе", - делится жена предпринимателя.

Но дальше - больше, рассказывает хозяйка: "Один раз водитель сказал, что не хочет больше ехать в Польшу, потому что его знакомый попал в неприятную ситуацию. Стал на стоянку. Вышли украинцы, размолотили фуру и угрожали ему: "Сваливай отсюда, или мы тебя убьем!".





Муж лет 5 не ездит никуда. К тому же с детьми нужна помощь. У среднего - аутизм.

Гоше - шестьс половиной лет. Пора в школу. Но пока в семье без этих забот. Каждый день коррекционные занятия. Вот и сейчас мальчик только из больницы.

"Таким детям положен тьютор, когда они ходят в садик или школу, им могут выделять тьютора, это что-то вроде персональной няни, его выделяет государство, мы за него ничего не будем платить", - рассказала мама.

Государство помогает: и пенсии по инвалидности, есть еще декретные выплаты - словом те, кого так хотят выставить плохими, являются ли таковыми?